Из Беларуси после обучения хотят отправить в Украину 4 тыс. россиян – ВСУ

"Стало известно, что в Беларуси на сегодняшний день формируют эшелоны – пытаются отправить людей, которых учили на полигонах, в общей сложности около 4 тыс. человек", – сказал он.

Дмитрашковский напомнил, что за прошлую неделю было уничтожено как раз 4 тыс. военнослужащих РФ. То есть россияне пытаются восполнить то количество людей, которое было потеряно.

Он уточнил, что речь идет именно о российских военных. Также, по его словам, вероятнее всего, их отправят на донецкое направление, так как самые серьезные потери армия РФ несет на бахмутском и авдеевском направлениях.