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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Беларуси после обучения хотят отправить в Украину 4 тыс. россиян – ВСУ

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РФ планирует перекинуть в Украину военных, проходивших обучение в Беларуси
РФ планирует перекинуть в Украину военных, проходивших обучение в Беларуси
Фото: EPA

Россия планирует отправить на Донбасс 4 тыс. военных РФ, которые сейчас находятся в Беларуси. Об этом 6 апреля сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, его цитирует LIGA.net.

"Стало известно, что в Беларуси на сегодняшний день формируют эшелоны – пытаются отправить людей, которых учили на полигонах, в общей сложности около 4 тыс. человек", – сказал он.

Дмитрашковский напомнил, что за прошлую неделю было уничтожено как раз 4 тыс. военнослужащих РФ. То есть россияне пытаются восполнить то количество людей, которое было потеряно.

Он уточнил, что речь идет именно о российских военных. Также, по его словам, вероятнее всего, их отправят на донецкое направление, так как самые серьезные потери армия РФ несет на бахмутском и авдеевском направлениях.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Некоторые подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи в районах, граничащих с Украиной, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, война России против Украины, войска, потери, россияне
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