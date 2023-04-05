Из Беларуси будут выведены около 2 тыс. российских военных, которых отправят на восток Украины – ГПСУ

"Раньше мы сообщали, что на территории Беларуси находится около 4 тыс. российских военных. После тех мер, которые сейчас начались, их количество еще снизится. По нашим данным, из Беларуси выйдет около двух тысяч военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны для усиления своей группировки", – сказал он.
Демченко сообщил, что в настоящее время в действиях подразделений белорусской армии, усиливающих границу с Украиной, ничего не изменилось, и они находятся на определенной удаленности от украинской границы.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.
Некоторые подразделения армии Беларуси продолжают выполнять задачи в районах, граничащих с Украиной, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 апреля