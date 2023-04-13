"Простота точно хуже воровства". В ОПУ ответили на заявление Беларуси о необходимости перемирия в Украине

"Феерические танцы феерических людей. Мощнейший фейковый миротворец – Беларусь – ультимативно предлагает нам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Немедленно. И при этом – внимательно – не менее ультимативно настаивает на… полном запрете передислокации, поставок оружия, перемещения военных. По сути же, прямо говорит: "Не сопротивляйтесь уже и дайте России вас дорезать..." Прекрасно понимаю, что легкая жизнерадостная глупость позволяет надеяться на снисходительное отношение. Но не настолько же явно следует проявлять свою жизненную несуразность", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что Беларусь косвенно участвует в войне на стороне страны-агрессора России, поэтому активно и даже агрессивно заинтересована в проигрыше Украины.
"Беларусь предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру, территорию, воздушное пространство, полигоны, складские запасы оружия россиянам для убийства украинцев. Беларусь явно потеряла остатки субъектности, поэтому молча прожевывает безумные "инициативы" безумных "российских шляпников" по тактическому ядерному. И несмотря на все это, выходит так на публику и говорит: "А может, мы выступим в роли посредника? Мы же такие авторитетные. Мы же имеем право слова..." Простота точно хуже воровства", – написал Подоляк.
Алейник по итогам состоявшегося в Будапеште заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заявил, что война в Украине "спровоцированная и раздувается усилиями США и их сателлитов", сообщает БЕЛТА. Он отметил, что позиция Минска однозначна – нужно незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры.
"Чем раньше – тем лучше. Беларусь, как и Венгрия, – на стороне мира", – сказал Алейник.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.
16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.