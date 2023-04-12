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Сийярто в Будапеште встретился с главой МИД Беларуси ради "мира в Украине"

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Сийярто заявил, что обратился к Алейнику с просьбой "сделать все возможное, чтобы избежать эскалации войны"
Сийярто заявил, что обратился к Алейнику с просьбой "сделать все возможное, чтобы избежать эскалации войны"
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 12 апреля в Будапеште (Венгрия) встретился с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. Об этом Сийярто сообщил в Facebook.

"Венгрия хочет мира, а для мира мы должны держать открытыми каналы связи. Когда каналы связи закрыты, даже надежда на мир разбивается. Это нужно остановить", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid0CMEVDhCcq9tG9YbmQaFS4TgLsF65b2n69xtYEEqCreuqM8okyLf4ka4iWfxkfvm6l

По итогам встречи он заявил журналистам, что Венгрия хочет "как можно более быстрого мира", и чтобы "война, которая идет по соседству, закончилась", пишет венгерское издание Hirklikk

Сийярто сообщил, что обратился к министру иностранных дел Беларуси с просьбой "сделать все возможное, чтобы избежать эскалации войны", добавило СМИ. Сийярто напомнил, что в Беларуси "когда-то проходили мирные переговоры", и он надеется, что они могут "возобновиться как можно скорее".

Контекст:

Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины. Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии. Кроме того, Будапешт отказался участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для ВСУ.

Также Венгрия выступила против коллективного одобрения Евросоюзом ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

11 апреля Сийярто посетил Москву. Он встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Теги: Беларусь, Венгрия, Будапешт, МИД Беларуси, Петер Сийярто, Сергей Алейник
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