Сийярто в Будапеште встретился с главой МИД Беларуси ради "мира в Украине"

"Венгрия хочет мира, а для мира мы должны держать открытыми каналы связи. Когда каналы связи закрыты, даже надежда на мир разбивается. Это нужно остановить", – написал он в Facebook.
По итогам встречи он заявил журналистам, что Венгрия хочет "как можно более быстрого мира", и чтобы "война, которая идет по соседству, закончилась", пишет венгерское издание Hirklikk.
Сийярто сообщил, что обратился к министру иностранных дел Беларуси с просьбой "сделать все возможное, чтобы избежать эскалации войны", добавило СМИ. Сийярто напомнил, что в Беларуси "когда-то проходили мирные переговоры", и он надеется, что они могут "возобновиться как можно скорее".
Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины. Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии. Кроме того, Будапешт отказался участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для ВСУ.
Также Венгрия выступила против коллективного одобрения Евросоюзом ордера на арест президента РФ Владимира Путина.
11 апреля Сийярто посетил Москву. Он встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком.