Сийярто в Будапеште встретился с главой МИД Беларуси ради "мира в Украине"

Сийярто заявил, что обратился к Алейнику с просьбой "сделать все возможное, чтобы избежать эскалации войны" Фото: Szijjártó Péter / Facebook

"Венгрия хочет мира, а для мира мы должны держать открытыми каналы связи. Когда каналы связи закрыты, даже надежда на мир разбивается. Это нужно остановить", – написал он в Facebook.

По итогам встречи он заявил журналистам, что Венгрия хочет "как можно более быстрого мира", и чтобы "война, которая идет по соседству, закончилась", пишет венгерское издание Hirklikk.

Сийярто сообщил, что обратился к министру иностранных дел Беларуси с просьбой "сделать все возможное, чтобы избежать эскалации войны", добавило СМИ. Сийярто напомнил, что в Беларуси "когда-то проходили мирные переговоры", и он надеется, что они могут "возобновиться как можно скорее".