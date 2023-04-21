Министерства обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве

"Мы углубляем наше сотрудничество на основе общих целей – мира и безопасности для наших стран и всего континента. Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения", – написал Резников.

Он поблагодарил эстонский народ и лично "большого друга Украины Ханно Певкура" за их вклад в укрепление украинской обороны и за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины.

"Больше помощи и сотрудничества с лучшим качеством. Мы будем вместе с Украиной, чтобы восстановить мир и безопасность", – прокомментировал подписание документа Певкур.

More help and cooperation with better quality. We will stand with Ukraine to restore the peace and security. https://t.co/fOrRorMwNz — Hanno Pevkur (@HPevkur) April 21, 2023

Сегодня в Германии проходит 11-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участвуют, по словам Резникова, представители более 50 стран.