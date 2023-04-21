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Министерства обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве

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Резников и Певкур намерены усилить сотрудничество министерств
Резников и Певкур намерены усилить сотрудничество министерств
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Эстонии Ханно Певкур подписали меморандум о сотрудничестве между оборонным ведомствами. Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Мы углубляем наше сотрудничество на основе общих целей – мира и безопасности для наших стран и всего континента. Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения",  написал Резников.

Он поблагодарил эстонский народ и лично "большого друга Украины Ханно Певкура" за их вклад в укрепление украинской обороны и за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины.

"Больше помощи и сотрудничества с лучшим качеством. Мы будем вместе с Украиной, чтобы восстановить мир и безопасность", – прокомментировал подписание документа Певкур. 

Сегодня в Германии проходит 11-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участвуют, по словам Резникова, представители более 50 стран. 

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, сообщало эстонское минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

20 апреля правительство Эстонии поддержало решение Певкура передать Украине артснаряды 155-мм калибра.

Теги: Эстония, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, сотрудничество, Ханно Певкур
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