Зеленский назначил нового посла Украины в Эстонии

Зеленский (на фото) указом от 17 марта назначил Кононенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике Фото: president.gov.ua

Указ Зеленского №160/2023 от 17 марта опубликован на сайте президента.

"Назначить Кононенко Максима Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", – сказано в тексте документа.

Перед этим Зеленский уволил с должности посла Украины в Эстонии Марьяну Бецу. Соответствующий указ №159/2023 обнародован на сайте президента Украины.