Зеленский назначил нового посла Украины в Эстонии

Указ Зеленского №160/2023 от 17 марта опубликован на сайте президента.
"Назначить Кононенко Максима Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике", – сказано в тексте документа.
Перед этим Зеленский уволил с должности посла Украины в Эстонии Марьяну Бецу. Соответствующий указ №159/2023 обнародован на сайте президента Украины.
Бывший спикер МИД Украины Беца была назначена послом в Эстонии 13 сентября 2018 года, сообщается на сайте президента. Ее своим указом №282/2018 назначил пятый президент Украины Петр Порошенко.