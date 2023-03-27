Глава МИД Эстонии: Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны быть связаны с войной. Иначе у Путина, по сути, будет право вето

Рейнсалу о вступлении Украины в ЕС: Речь идет не о месяцах, а о годах Фото: ЕРА

"Я думаю, что переговоры не должны быть связаны с текущими действиями на поле боя. Если мы так сделаем, по сути, мы скажем, что [президент РФ Владимир] Путин имеет право вето. Если вспомним, это и было его основным требованием: не пускать Украину в евроатлантические структуры. Если мы скажем, что все будет заморожено, что все эти достижения и процессы будут заморожены до окончания войны, то в некотором смысле Путин психологически получит то, что хотел, грубо говоря", – пояснил глава МИД Эстонии.

Он отметил, что его стране потребовалось более семи лет для вступления в ЕС после получения статуса кандидата.

"Я думаю, что огромные усилия, которые предпринимают украинцы, могли бы также сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах. Но сказать, что мы используем этот аргумент, что, поскольку война продолжается, надо заморозить этот процесс или его элементы, – это необоснованно", – сказал Рейнсалу.