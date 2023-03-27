Глава МИД Эстонии: Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны быть связаны с войной. Иначе у Путина, по сути, будет право вето

"Я думаю, что переговоры не должны быть связаны с текущими действиями на поле боя. Если мы так сделаем, по сути, мы скажем, что [президент РФ Владимир] Путин имеет право вето. Если вспомним, это и было его основным требованием: не пускать Украину в евроатлантические структуры. Если мы скажем, что все будет заморожено, что все эти достижения и процессы будут заморожены до окончания войны, то в некотором смысле Путин психологически получит то, что хотел, грубо говоря", – пояснил глава МИД Эстонии.
Он отметил, что его стране потребовалось более семи лет для вступления в ЕС после получения статуса кандидата.
"Я думаю, что огромные усилия, которые предпринимают украинцы, могли бы также сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах. Но сказать, что мы используем этот аргумент, что, поскольку война продолжается, надо заморозить этот процесс или его элементы, – это необоснованно", – сказал Рейнсалу.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.