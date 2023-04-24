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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину прибыла премьер-министр Эстонии. Зеленский поблагодарил ее за помощь Украине, которая "одна из самых больших в мире"

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Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против страны-агрессора РФ
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против страны-агрессора РФ
Фото: depositphotos.com

В Украину 24 апреля прибыла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Рад приветствовать в Украине премьер-министра Эстонии Каю Каллас", – написал глава государства.

Зеленский провел встречу с эстонской делегацией во главе с Каллас.

"Благодарю госпожу премьер-министра и весь эстонский народ за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны. Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из самых больших в мире", – подчеркнул президент.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против страны-агрессора РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, сообщало эстонское минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

20 апреля правительство Эстонии поддержало решение министра обороны Эстонии Ханно Певкура передать Украине артснаряды калибра 155 мм.

21 апреля министерства обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Эстония, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, сотрудничество, Кая Каллас
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