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НАБУ проводит обыски в Харьковской обладминистрации. СМИ пишут, что это связано с гуманитарной помощью

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Бутусов утверждает, что НАБУ проводит "масштабные обыски"
Бутусов утверждает, что НАБУ проводит "масштабные обыски"
Фото: НАБУ / Facebook

В здании Харьковской областной военной администрации (ОВА) проводят обыски детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом 5 апреля обладминистрация проинформировала в Telegram, комментируя появившиеся в связи с этим слухи.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства аппарата ХОВА и в департаменте агропромышленного развития", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и оказывает содействие в его работе, предоставляет детективам агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию".

По данным источников издания "Слово и дело" в правоохранительных органах, уголовное производство открыто по факту вероятного хищения гуманитарной помощи (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что, по данным источников издания, "масштабные обыски" прошли, в частности, в кабинетах главы ОВА Олега Синегубова, его заместителя Виты Ковальской, а также у директора департамента АПК Андрея Дорожко.

"Дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022 году", – написал журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid033J322GV73UpvH9FM1CzXun4o9u4gCabpHpmwyX1CBENVU9eJ1xK59UxKxj5BXdDAl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, обыск, Юрий Бутусов, гуманитарная помощь, Харьковская ОГА, антикоррупционное бюро, НАБУ, уголовное производство, обыски
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