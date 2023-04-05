НАБУ проводит обыски в Харьковской обладминистрации. СМИ пишут, что это связано с гуманитарной помощью

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства аппарата ХОВА и в департаменте агропромышленного развития", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и оказывает содействие в его работе, предоставляет детективам агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию".

По данным источников издания "Слово и дело" в правоохранительных органах, уголовное производство открыто по факту вероятного хищения гуманитарной помощи (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что, по данным источников издания, "масштабные обыски" прошли, в частности, в кабинетах главы ОВА Олега Синегубова, его заместителя Виты Ковальской, а также у директора департамента АПК Андрея Дорожко.

"Дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной за счет государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022 году", – написал журналист.