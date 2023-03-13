НАБУ подозревает бывшего чиновника ГП "Антонов" в растрате 18 млн грн

Также правоохранители сообщили о подозрении его сообщнику – директору адвокатского объединения. Местонахождение обоих подозреваемых правоохранители определить не смогли.

Следствие установило, что в июле 2018 года адвокатское объединение должно было помочь госпредприятию взыскать задолженность с обанкротившегося "Брокбизнесбанка" в размере более 347 млн грн. В декабре этого года госпредприятию как частичное взыскание задолженности передали нежилое здание в Киеве стоимостью более 120 млн грн. Вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно было составлять 5% от стоимости здания.

По версии НАБУ и САП, тогдашние стороны "сделки" согласовал оплату услуг в завышенном размере – почти 10% от стоимости здания. Таким образом, переплата составила около 7 млн грн, отметили в пресс-службе.

"Впоследствии, в мае 2021 года... нежилое здание передали в сферу управления другого государственного органа. Тогда оно уже стоило более 212 млн грн. На эту сумму были списаны долговые обязательства ГП "Антонов" перед государством. После этого директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре с директором адвокатского объединения, согласовал юридической фирме оплату дополнительных 11 млн грн в результате передачи здания. При этом адвокатское объединение к передаче здания от ГП "Антонов" другому государственному учреждению и списанию долговых обязательств ГП "Антонов" перед государством никакого отношения не имело", – объяснили в правоохранительных органах.

В результате госпредприятию было нанесено более 18 млн грн ущерба, добавили в САП и НАБУ.