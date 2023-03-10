Экс-директору "Антонова" сообщили о подозрении. По данным СБУ, в январе-феврале 2022-го он блокировал доступ Нацгвардии к аэродрому в Гостомеле

По данным СБУ, Бычков и его подчиненные в преддверии полномасштабной войны не пустили Нацгвардию на территорию аэродрома в Гостомеле Фото: mil.in.ua

Об этом проинформировал 10 марта пресс-центр Службы безопасности Украины.

Имена в релизе не упоминаются, но именно Бычков в этот период был гендиректором "Антонова". Кроме него, как пишет "Цензор.НЕТ", о подозрении сообщили начальнику безопасности "Антонова" Александру Нетесову и директору Михаилу Харченко. Источники "ГОРДОН" в правоохранительных органах подтвердили, что речь о них.

Согласно данным следствия, фигуранты перед началом полномасштабной войны не пустили военнослужащих Национальной гвардии на территорию аэродрома в Гостомеле, где стояла в том числе "Мрія". Нацгвардейцы должны были подготовить аэродром к защите.

Такие действия Бычкова и его подчиненных, как сказано в релизе, – преступны, они привели к "временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета Ан-225 "Мрія".

"СБУ установлено, что в период января-февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме. Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта. На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия)", – добавили в спецслужбе.

Двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде ареста (как уточняет "Бабель", под стражей будут Бычков и Нетесов), третьего – Харченко – объявили в розыск. В СБУ сообщили, что он скрывается от следствия. По информации "Бабеля", Харченко бежал в оккупированный Крым.

Всем трем в случае, если их вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы.