Экс-директору "Антонова" сообщили о подозрении. По данным СБУ, в январе-феврале 2022-го он блокировал доступ Нацгвардии к аэродрому в Гостомеле

Об этом проинформировал 10 марта пресс-центр Службы безопасности Украины.
Имена в релизе не упоминаются, но именно Бычков в этот период был гендиректором "Антонова". Кроме него, как пишет "Цензор.НЕТ", о подозрении сообщили начальнику безопасности "Антонова" Александру Нетесову и директору Михаилу Харченко. Источники "ГОРДОН" в правоохранительных органах подтвердили, что речь о них.
Согласно данным следствия, фигуранты перед началом полномасштабной войны не пустили военнослужащих Национальной гвардии на территорию аэродрома в Гостомеле, где стояла в том числе "Мрія". Нацгвардейцы должны были подготовить аэродром к защите.
Такие действия Бычкова и его подчиненных, как сказано в релизе, – преступны, они привели к "временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета Ан-225 "Мрія".
"СБУ установлено, что в период января-февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме. Для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта. На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия)", – добавили в спецслужбе.
Двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде ареста (как уточняет "Бабель", под стражей будут Бычков и Нетесов), третьего – Харченко – объявили в розыск. В СБУ сообщили, что он скрывается от следствия. По информации "Бабеля", Харченко бежал в оккупированный Крым.
Всем трем в случае, если их вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы.
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.
Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
29 марта "Укробороном" отстранил Бычкова от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова". 4 апреля Бычкова уволили, сообщало "Радіо Свобода".
В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія". В рамках уголовного производства СБУ провела ряд обысков, спецслужба установила, что "отдельные работники предприятия" долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома в Гостомеле. "Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов", сказано в сообщении.
Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович рассказывал, что Бычков – человек с пророссийской позицией и "по некоторым данным, ожидал прихода [россиян] и решил сохранить для них самолет".