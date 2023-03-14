НАБУ объявило в розыск экс-замминистра экологии Украины

Об этом 10 марта сообщается на сайте НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро разыскивает подозреваемого в уголовном производстве №42014000000000181 от 27 марта 2014 года по фактам завладения 32,048 млн грн при закупке Министерством экологии и природных ресурсов Украины услуг по дистанционному зондированию Земли", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Мормуль – 1971 года рождения, из Харькова, гражданин Украины, "подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины".

2 февраля НАБУ заочно сообщило о подозрении в завладении 32,048 млн грн при закупке Министерством экологии и природных ресурсов Украины услуг по дистанционному зондированию Земли экс-замминистра времен бившего президента Виктора Януковича, а также двум иностранцам, проинформировал пресс-центр бюро.

"Следствие установило, что в 2011 году Минприроды объявило победителем в тендере на разработку и внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды заранее определенную австрийскую компанию. Ведомство заключило с ней договор на сумму 41,15 млн грн, – говорится в сообщении. – Однако победитель не был способен и вообще не планировал оказывать эти услуги. С помощью советников тогдашнего министра экологии и природных ресурсов привлекли ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера. За это они получили всего около 20% от суммы тендера. Остальные полученные от министерства средства – 32,048 млн грн – в течение 2012 года участники схемы вывели".

Отмечается, что деньги были переведены "на счета других компаний-нерезидентов на основании фиктивных документов о якобы разработанном программном обеспечении, которое на самом деле не разрабатывалось и не поставлялось, а его функционал выполнялся частью программного обеспечения, поставленного реальными исполнителями проекта".

"Поскольку местонахождение экс-чиновника не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 111, 135, 278 УПК Украины. Сообщение о подозрении иностранным гражданам направлено в страны их регистрации в рамках международной правовой помощи", – подчеркнули в НАБУ.