Первый эпизод дела "Роттердам плюс" направили в суд – НАБУ

Дело касается обвинения шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более чем 19 млрд грн в течение 2016–2017 годов, отметили в бюро.

"По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам плюс", утвержденную в 2016 году [Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг] НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно – на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды). В результате использования такой методики вычисления в течение 2016–2017 годов конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз", – говорится в сообщении.

Инфографика: nabu.gov.ua

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины о "злоупотреблении служебным положением", а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Речь идет о людях, которые на момент совершения преступления занимали должности:

главы НКРЭКУ;

члена НКРЭКУ;

начальника отдела НКРЭКУ;

руководителя управления НКРЭКУ;

заместителя коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

директора департамента одной из компаний.

В НАБУ считают, что представители группы частных теплогенерирующих компаний уговорили НКРЭКУ принять формулу расчета, по которой они смогут получать сверхприбыль.

"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года с указанным предложением согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", – заявили в НАБУ.

На этом НАБУ и САП не останавливаются, заявили в ГО "Центр противодействия коррупции".

"Есть второй эпизод, касающийся действия формулы в 2018–2019 годах. Ждем направления и этого производства в суд", – говорится в сообщении центра.