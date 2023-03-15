ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Первый эпизод дела "Роттердам плюс" направили в суд – НАБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за формулы "Роттердам плюс" потребители электроэнергии переплатили более 19 млрд грн в течение 2016 2017 годов, сообщили в НАБУ
Из-за формулы "Роттердам плюс" потребители электроэнергии переплатили более 19 млрд грн в течение 2016–2017 годов, сообщили в НАБУ
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд первый эпизод дела "Роттердам плюс". Об этом 15 марта сообщила пресс-служба НАБУ.

Дело касается обвинения шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более чем 19 млрд грн в течение 2016–2017 годов, отметили в бюро.

"По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам плюс", утвержденную в 2016 году [Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг] НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно – на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды). В результате использования такой методики вычисления в течение 2016–2017 годов конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз", – говорится в сообщении.

Инфографика: nabu.gov.ua
Инфографика: nabu.gov.ua

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины о "злоупотреблении служебным положением", а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Речь идет о людях, которые на момент совершения преступления занимали должности:

  • главы НКРЭКУ;
  • члена НКРЭКУ;
  • начальника отдела НКРЭКУ;
  • руководителя управления НКРЭКУ;
  • заместителя коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;
  • директора департамента одной из компаний.

В НАБУ считают, что представители группы частных теплогенерирующих компаний уговорили НКРЭКУ принять формулу расчета, по которой они смогут получать сверхприбыль.

"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года с указанным предложением согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", – заявили в НАБУ.

На этом НАБУ и САП не останавливаются, заявили в ГО "Центр противодействия коррупции". 

"Есть второй эпизод, касающийся действия формулы в 2018–2019 годах. Ждем направления и этого производства в суд", – говорится в сообщении центра.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/621629113101780

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. 

21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Теги: Украина, Нидерланды, НКРЭКУ, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Центр противодействия коррупции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
Галина ГРИШИНА
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Чмерковский: Если кто-то считает Денисову украинкой – это полная ерунда. Украинцы волновались, когда началась война, а она не переживала
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы 10
  Некоглай: Когда мамы не стало, мне было девять лет, когда не стало папы – 10 G
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Топ-5 украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
53-летняя Лопес показала, как выглядит сразу после душа
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
Бех-Романчук публично обратилась к мужу. Он ответил
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
"К новым приключениям готов!" Галкин показал фото в образе Джека Воробья и показал, как его встретили в Балтиморе
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Интересы российского режиссера, который планировал снимать в Украине фильм о детях Бахмута, представляла украинская актриса Урсуляк
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (138785)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (36861)
3
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (31117)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (29228)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (26017)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23697)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (21609)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (15119)
 
 
 
 