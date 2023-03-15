Первый эпизод дела "Роттердам плюс" направили в суд – НАБУ

Дело касается обвинения шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более чем 19 млрд грн в течение 2016–2017 годов, отметили в бюро.
"По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам плюс", утвержденную в 2016 году [Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг] НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно – на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды). В результате использования такой методики вычисления в течение 2016–2017 годов конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, что подтверждается выводами экспертиз", – говорится в сообщении.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины о "злоупотреблении служебным положением", а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Речь идет о людях, которые на момент совершения преступления занимали должности:
В НАБУ считают, что представители группы частных теплогенерирующих компаний уговорили НКРЭКУ принять формулу расчета, по которой они смогут получать сверхприбыль.
"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года с указанным предложением согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", – заявили в НАБУ.
На этом НАБУ и САП не останавливаются, заявили в ГО "Центр противодействия коррупции".
"Есть второй эпизод, касающийся действия формулы в 2018–2019 годах. Ждем направления и этого производства в суд", – говорится в сообщении центра.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды.
21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).