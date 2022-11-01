ВАКС повторно отказался признавать заводы Коломойского потерпевшими от "Роттердам плюс"

"Тогда же апелляционная палата ВАКС приняла окончательное решение о законности закрытия дела "Роттердам плюс". Это решение обжалованию не подлежит. Несмотря на это, заводы Коломойского пытались легализовать свой процессуальный статус иначе – путем обращения в ВАКС с жалобами на постановления прокурора САП, которым было отказано в признании их потерпевшими. Такой ход мог привести к нарушению принципа правовой определенности, поскольку уже существует решение суда, которое поставило точку в решении вопроса о статусе заводов, пояснил адвокат Трекке", – пишет агентство.





Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды.

21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).