В многократно закрытом деле "Роттердам плюс" возобновились манипуляции — адвокат

"Вчера, на 327 день войны, детективы НАБУ объявили об окончании расследования второго эпизода уже многократно закрытого дела "Роттердам плюс", искусственно начатого всего три месяца назад, то есть на 245-й день войны. Досудебное расследование прекращено, потому что никаких результатов оно не дало и даже теоретически дать не могло. По всей видимости, не было установлено ни одного реального факта правонарушения, как не было их установлено за все шесть лет расследования в первичном производстве", – заявил адвокат.

Он напомнил, что история дела "Роттердам плюс" началась весной 2017 года.

"В течение шести лет следствие пыталось найти хоть какой-то намек на правонарушение к тому моменту в медийно раскрученном уголовном производстве "Роттердам плюс". За шесть лет были проведены десятки экспертиз, в том числе с привлечением международных экспертов. Ни одна из них не установила ущерб от действия формулы "Роттердам плюс". Все авторитетные государственные институты судебных экспертиз подтвердили законность и обоснованность применения формулы "Роттердам плюс" – как с юридической, так и с экономической точки зрения", – подчеркнул Трекке.

Юрист добавил, что собраны десятки томов дела, в которых не оказалось доказательств нарушения действующего законодательства. По его словам, проводились исследования Антимонопольного комитета, комплексные экспертизы СБУ – и в итоге формула "Роттердам плюс" была признана законной и обоснованной.

"И вот после решения этой авторитетной судебной инстанции, созданной при поддержке западных союзников Украины, НАБУ предпринимает попытку заново начать расследование, по сути, того же дела, потому как по первому делу законные сроки расследования давно истекли. Новое расследование, по которому подозрения НАБУ объявило 15 людям, длилось 82 дня. За 82 дня можно завершить такое расследование, только если ничего не планировалось расследовать. Такой срок подтверждает, что второе дело создано искусственно для сохранения процесса в целом и доказательств из первого процесса в частности", – отметил адвокат.

Поэтому, по его мнению, новости "про окончание расследования второго дела" оказались манипуляцией НАБУ с целью вернуть к жизни давно и многократно закрытое дело "Роттердам плюс".

