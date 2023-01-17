ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В многократно закрытом деле "Роттердам плюс" возобновились манипуляции — адвокат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
История дела "Роттердам плюс" началась весной 2017 года
История дела "Роттердам плюс" началась весной 2017 года
Фото: depositphotos.com

Окончание расследования так называемого второго эпизода уже неоднократно закрытого дела "Роттердам плюс" оказалось очередной манипуляцией следствия, заявил адвокат Артем Трекке в колонке для "Обозревателя".

"Вчера, на 327 день войны, детективы НАБУ объявили об окончании расследования второго эпизода уже многократно закрытого дела "Роттердам плюс", искусственно начатого всего три месяца назад, то есть на 245-й день войны. Досудебное расследование прекращено, потому что никаких результатов оно не дало и даже теоретически дать не могло. По всей видимости, не было установлено ни одного реального факта правонарушения, как не было их установлено за все шесть лет расследования в первичном производстве", – заявил адвокат.

Он напомнил, что история дела "Роттердам плюс" началась весной 2017 года.

"В течение шести лет следствие пыталось найти хоть какой-то намек на правонарушение к тому моменту в медийно раскрученном уголовном производстве "Роттердам плюс". За шесть лет были проведены десятки экспертиз, в том числе с привлечением международных экспертов. Ни одна из них не установила ущерб от действия формулы "Роттердам плюс". Все авторитетные государственные институты судебных экспертиз подтвердили законность и обоснованность применения формулы "Роттердам плюс" – как с юридической, так и с экономической точки зрения", – подчеркнул Трекке.

Юрист добавил, что собраны десятки томов дела, в которых не оказалось доказательств нарушения действующего законодательства. По его словам, проводились исследования Антимонопольного комитета, комплексные экспертизы СБУ – и в итоге формула "Роттердам плюс" была признана законной и обоснованной.

"И вот после решения этой авторитетной судебной инстанции, созданной при поддержке западных союзников Украины, НАБУ предпринимает попытку заново начать расследование, по сути, того же дела, потому как по первому делу законные сроки расследования давно истекли. Новое расследование, по которому подозрения НАБУ объявило 15 людям, длилось 82 дня. За 82 дня можно завершить такое расследование, только если ничего не планировалось расследовать. Такой срок подтверждает, что второе дело создано искусственно для сохранения процесса в целом и доказательств из первого процесса в частности", – отметил адвокат.

Поэтому, по его мнению, новости "про окончание расследования второго дела" оказались манипуляцией НАБУ с целью вернуть к жизни давно и многократно закрытое дело "Роттердам плюс".

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. 

21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Теги: прокуратура, следствие, НКРЭКУ, расследование, законодательство, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, адвокат, Роттердам плюс, уголовное производство, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (224571)
2
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (163165)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (130005)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (103221)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (88611)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (59857)
7
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (48552)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (27645)
 
 
 
 