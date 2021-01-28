НАБУ разыскивает экс-главу налоговой Верланова. Он сообщил, что находится в Германии

Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов написал в Facebook, что проживает в Германии и об этом было известно детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Постановление НАБУ Верланов будет оспаривать, об этом он написал в Facebook.

"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому решение буду оспаривать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", – отметил экс-глава ГНС.

Верланова объявили в розыск 21 декабря 2020 года, в связи с этим НАБУ приостановило расследование дела в отношении экс-главы ГНС, пишет "Слово і діло". Издание сообщает, что постановление НАБУ оспаривал адвокат Верланова, по его словам, Национальному антикоррупционному бюро было известно о местонахождении экс-главы ГНС, однако жалоба была отклонена.

20 октября 2020 года Офис генпрокурора Украины сообщил Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, после чего дело было передано в НАБУ.

Досудебное расследование установило, что экс-глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офис крупных налогоплательщиков ГНС Украины доначислил рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Кабинет Министров Украины 24 апреля 2020 года уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он оспаривает в суде.

16 октября главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, заявил, что СБУ готовит задержание Верланова в рамках уголовного производства, связанного "с оптимизацией налогов компанией "Арселор Миттал". Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.