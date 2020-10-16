СБУ готовит задержание Верланова – СМИ

По данным "Цензор.НЕТ", экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова могут задержать в рамках показательной "борьбы с коррупцией" перед выборами.

Сергей Верланов: Мое преследование – заказ очень влиятельной сегодня группы, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах Фото: epravda.com.ua

Вскоре СБУ проведет задержание экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, и это будет сделано, чтобы перед выборами показать избирателям борьбу с коррупцией, пишет 16 октября главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своей статье.

По его данным, вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов – экс-глава Государственной таможенной службы.

"Вот, мол, кто является кандидатом на пожизненное заключение. Однако любопытно, что дело против Верланова связано не с обвинениями в "скрутках", о чем так много в свое время писали в СМИ, а с оптимизацией налогов компанией "Арселор-Миттал Кривой Рог"! То есть "орлы [главы СБУ Ивана] Баканова" намерены снова, как и год назад перед парламентскими выборами, устроить показательный "наезд". Причем на компанию, которая многие годы является крупнейшим налогоплательщиком среди предприятий металлургической промышленности", – пишет журналист.

Он добавил, что по экологическим штрафам и делам СБУ в 2019-м "Арселор" уже успешно "отбился", все "порешали", но теперь СБУ снова придумало, как "обилетить индусов" и получить нужные пиар-поводы перед выборами.

"Контролирует операцию по Верланову и Нефьодову новоиспеченный бригадный генерал [начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ] Андрей Наумов. Любопытно, что Верланов на выборы не идет, но Макс Нефьодов стал одним из лидеров партии "Голос" на местных выборах в Киеве, и активизация дела против него совпала с его регистрацией в качестве кандидата", – отмечается в статье.

Бутусов привел комментарий самого Верланова, который считает открытое против него дело заказным производством.

"Мое преследование – заказ очень влиятельной сегодня группы, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах. Считаю, что, согласно их замыслу, это дело перед выборами должно было бы выполнить роль некоего "информационного шума" и имитировать эффективную борьбу с коррупцией. Когда посадок коррупционеров нет и не предвидится, власть готовит сфабрикованные подозрения мне и Максу Нефьодову. Мое дело – только часть более широкой политической картины. Всех или почти всех реформаторов уже уволили, теперь их начинают "догонять". Реванш – это не столько о возвращении людей, которые работали при беглом президенте Викторе Януковиче, во власти, а прежде всего о возвращении его времен и подходов", – цитирует "Цензор.НЕТ" экс-главу ГНС.

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он оспаривает в суде.