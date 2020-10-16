ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ готовит задержание Верланова – СМИ

По данным "Цензор.НЕТ", экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова могут задержать в рамках показательной "борьбы с коррупцией" перед выборами.

Сергей Верланов: Мое преследование заказ очень влиятельной сегодня группы, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах
Сергей Верланов: Мое преследование – заказ очень влиятельной сегодня группы, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах
Фото: epravda.com.ua

Вскоре СБУ проведет задержание экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, и это будет сделано, чтобы перед выборами показать избирателям борьбу с коррупцией, пишет 16 октября главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своей статье.

По его данным, вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов – экс-глава Государственной таможенной службы.

"Вот, мол, кто является кандидатом на пожизненное заключение. Однако любопытно, что дело против Верланова связано не с обвинениями в "скрутках", о чем так много в свое время писали в СМИ, а с оптимизацией налогов компанией "Арселор-Миттал Кривой Рог"! То есть "орлы [главы СБУ Ивана] Баканова" намерены снова, как и год назад перед парламентскими выборами, устроить показательный "наезд". Причем на компанию, которая многие годы является крупнейшим налогоплательщиком среди предприятий металлургической промышленности", – пишет журналист.

Он добавил, что по экологическим штрафам и делам СБУ в 2019-м "Арселор" уже успешно "отбился", все "порешали", но теперь СБУ снова придумало, как "обилетить индусов" и получить нужные пиар-поводы перед выборами.

"Контролирует операцию по Верланову и Нефьодову новоиспеченный бригадный генерал [начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ] Андрей Наумов. Любопытно, что Верланов на выборы не идет, но Макс Нефьодов стал одним из лидеров партии "Голос" на местных выборах в Киеве, и активизация дела против него совпала с его регистрацией в качестве кандидата", – отмечается в статье.

Бутусов привел комментарий самого Верланова, который считает открытое против него дело заказным производством.

"Мое преследование – заказ очень влиятельной сегодня группы, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах. Считаю, что, согласно их замыслу, это дело перед выборами должно было бы выполнить роль некоего "информационного шума" и имитировать эффективную борьбу с коррупцией. Когда посадок коррупционеров нет и не предвидится, власть готовит сфабрикованные подозрения мне и Максу Нефьодову. Мое дело – только часть более широкой политической картины. Всех или почти всех реформаторов уже уволили, теперь их начинают "догонять". Реванш – это не столько о возвращении людей, которые работали при беглом президенте Викторе Януковиче, во власти, а прежде всего о возвращении его времен и подходов", – цитирует "Цензор.НЕТ" экс-главу ГНС.

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он оспаривает в суде.

Теги: СБУ, коррупция, Юрий Бутусов, АрселорМиттал Кривой Рог, задержание, Максим Нефьодов, Сергей Верланов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
"Прекрасное тело! Игривое личико! Озорной характер!". Дочь Брежневой снялась в купальнике
"Прекрасное тело! Игривое личико! Озорной характер!". Дочь Брежневой снялась в купальнике
  "Осколки". Билык презентовала песню о любви. Аудио
  "Осколки". Билык презентовала песню о любви. Аудио
  Monster Hunter. Вышел трейлер экранизации игры с Йовович в главной роли. Видео
  Monster Hunter. Вышел трейлер экранизации игры с Йовович в главной роли. Видео
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Педан рассказал, почему отказался от предложений уйти в политику
Педан рассказал, почему отказался от предложений уйти в политику
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Путин выразил благодарность Лозе
Путин выразил благодарность Лозе
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS