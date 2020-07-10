Экс-глава ГНС Сергей Верланов попал в топ-40 самых влиятельных политиков по версии "Корреспондента"

Журнал "Корреспондент" отмечает, что Сергей Верланов на должности главы ГНС в каких-либо коррупционных схемах замечен не был и при этом почти успел довести до конца реформу Государственной налоговой службы.

Журнал "Корреспондент" 9 июля опубликовал рейтинг "40 до 40" – список наиболее влиятельных молодых политиков и чиновников, которым еще не исполнилось 40 лет. Полный рейтинг можно прочитать в печатной версии издания. На 29-е место эксперты поставили экс-главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Лидеров рейтинга определяли из более, чем сотни претендентов, и оценивали по шкале от 0 до 10 баллов за влиятельность в политике, медийную популярность и публичное доверие.

"Верланова назначили руководителем ГНС в мае 2019 года, а уволили 25 апреля 2020 года. Комично, что инициатором увольнения Верланова стал Игорь Уманский, который сам пробыл министром финансов меньше месяца. Тем не менее, эксперты дали Верланову 29-е место нашего рейтинга. Ведь, несмотря на всю щекотливость ситуации вокруг увольнения, Верланов на должности главы ГНС в каких-либо коррупционных схемах замечен не был. При этом он почти успел довести до конца реформу ГНС", – говорится в материале.

Верланов в мае 2019-го выиграл конкурс и был назначен руководителем ГНС, на тот момент он был замминистра финансов. 24 апреля 2020 года Кабинет Министров Украины уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы, это произошло после обвинений со стороны Игоря Уманского, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС".

Верланов подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения экс-министра финансов. Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление Верланова и обязал Офис генпрокурора зарегистрировать уголовное производство.