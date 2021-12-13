НАБУ сообщило о разоблачении девяти человек на "зерновой схеме" и разворовывании почти 160 млн грн бюджетных средств

По информации НАБУ, фигуранты производства, в том числе бывшие руководители госкомпаний по закупке зерна, могли присвоить 157 млн грн за период 2011–2017 годов Фото: depositphotos.com

В релизе сказано, что фигуранты дела "совершили действия" по разворовыванию 157 млн грн бюджетных средств.

"Следствие установило, что на протяжении 2011–2017 годов руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий с привлечением связанных частных компаний совместно организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний. Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепь перечислений и переуступок на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом", – сказано в релизе.

Детективы установили шесть эпизодов вероятной коррупционной деятельности в рамках расследования производства. Кроме того, по информации НАБУ, участники "зерновой схемы" лишили госпредприятие торговой марки "за бесценок, притом что ее стоимость, по результатам экспертиз, составляет 20 млн грн".

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ни имен фигурантов, ни названий государственных компаний по заготовке зерна, в релизе не упоминают, указано лишь, что некоторые из подозреваемых уже являются бывшими руководителями предприятий.