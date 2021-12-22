"Нацкорпус" собирается защищать детей от "ЛГБТ-пропаганды"

Они представили "законопроект об ограничении распространения информационной пропаганды", который предусматривает введение термина "нарушение психосексуального развития" и предлагает систему штрафов за различные проявления пропаганды, которые, как считают в "Нацкорпусе", угрожают здоровому развитию детей и института семьи.

"Государство, которое должно защищать образовательный процесс, держать его деполитизированным, наоборот, позволяет пропагандировать гомосексуальные отношения, так называемую гендерную идентичность. И все это происходит в школах и университетах", – заявил руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

Авторы законопроекта предлагают объединить его с уже зарегистрированным в Верховной Раде подобным законопроектом №6327 группы народных депутатов и разработать общий документ.