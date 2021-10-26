НАПК проверяет нардепа Герегу на причастность к бизнесу в Крыму – СМИ

Ранее журналисты проанализировали офшорный слив Pandora Papers и обнаружили в нем пять офшорных компаний, которые принадлежали Гереге через два фонда. Один из этих фондов владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму – "Новацентр К". Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".

"Все они принадлежали супругам Герегам через сеть офшорных компаний, в том числе через два фонда – Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung", – сообщили журналисты, добавив, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний – Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Данные Pandora Papers также свидетельствуют о том, что Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами Edlagor Enterprises Limited и проводили операции с группой компаний Гереги минимум до 2019 года. Компания Atropa Services S.A., которая упоминается как связанная с бизнесом Гереги, владела Edlagor до марта 2020 года.

Сам Герега на вопрос "Слідство.Інфо" отвечал, что никакого бизнеса в Крыму не ведет, и отверг причастность фонда к группе "Эпицентр".