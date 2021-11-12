Нардеп Дануца обвинил эстонского бизнесмена Тедера во вмешательстве в работу украинской прокуратуры

Александр Дануца: Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится Фото: Alexandr Senko / Facebook

"Пока еще на слуху история, связанная с кредитом под ТЦ Sky Mall, выданным государственным "Укрэксимбанком", внесу кое-какую ясность. Как и ко многим другим народным депутатам, ко мне неоднократно обращались различные люди на тему противостояния эстонца Хиллара Тедера и [киевского бизнесмена Андрея] Адамовского. Я лично общался с десятками моих коллег по парламенту, которые так или иначе вовлекались в этот юридический маразм. История старинная (более 12 лет), конфликт корпоративный, сотни судебных решений, короче говоря, оба хороши. На мой взгляд, обоих следует отправить в места не столь отдаленные", – написал политик.

Он заявил, что к нему обратились общественники и передали на изучение документы.

"По их словам, легально полученные, свидетельствующие о том, что за медийной атакой на президента Владимира Зеленского и нашу политическую силу стоит эстонский гражданин Хиллар Тедер. По большому счету это могло быть вполне объяснимо: человек находится в состоянии корпоративного конфликта и, таким образом, пытается привлечь к проблеме внимание, но если бы не одно жирное но. Из материалов следует, что сотрудники СБУ проникли в почтовый ящик эстонца Тедера в ходе расследования уголовного дела. Сделали, если верить материалам, это совершенно законно. Оценку этим материалам, кстати, дал суд, куда я обратился, но об этом ниже. Дальше начинается грязная политика. Выясняется, что Тедер переписывался длительное время с главой офиса президента Эстонии и фактически раздавал ему команды на тему, куда идти, что делать, о чем говорить и с кем", – сообщил Дануца.

Нардеп подчеркнул, что в переписке Тедера обсуждаются в том числе и взятки.

"Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти – хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями – я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совет у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса президента Эстонии Тиита Риисало на тему, имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Юрию Луценко взятку, чтобы тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне. Размер обсуждаемой взятки – $25 млн. Такая форма общения – это тоже демократический стандарт? Кто-то удивляется, что так и было? Во то время в прокуратуре работал магазин, куда пускали тех, кто мог и хотел заплатить. Уверяю, в этой почте много чего полезного для правоохранителей", – написал политик.

По его словам, Офис генпрокурора отказался открывать по этому поводу уголовное производство.

"Таким образом, я был вынужден обратиться в суд. На днях суд обязал офис ГП внести соответствующие ведомости в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН"). Очень не хочу, чтоб какие-то мошенники незаслуженно нападали на президента и нашу политическую силу. Буду держать этот вопрос на контроле. Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится", – подытожил Дануца.