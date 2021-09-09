Нардеп Камельчук признал, что делал "предложение" главе ВАКС о мере пресечения для подозреваемого, но не считает его вмешательством в правосудие

Камельчук считает обвинение главы ВАКС Елены Танасевич в давлении на суд "более чем безосновательными".

"Я понимаю, что в начале политического сезона информационных поводов в стране не слишком много, но делать сенсацию из моих депутатских обращений и тем более трактовать официальное письмо по своему усмотрению не позволю. Статья 129 Конституции Украины предусматривает, что судья в осуществлении правосудия является независимым. И этого принципа я никоим образом не нарушил", – считает депутат.

Он пояснил, что "предлагал" присудить арест предпринимателю из Черновцов Юрию Кушниру, который, по словам Камельчука, фигурирует в деле о взятке экс-главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну. По версии следствия, именно Кушнир дал Мунтяну $180 тыс. за передачу в аренду коммунального санатория, отметил нардеп.

Он процитировал свое депутатское обращение, о котором идет речь: "... во время следующего избрания меры пресечения предлагаю рассмотреть вопрос применения к господину Кушниру Ю. Р. меры пресечения в виде содержания под стражей, применить арест его имущества и активов", – написал Камельчук.

Он убежден, что это не является вмешательством в осуществление правосудия, а обвинение со стороны Танасевич продиктовано ее "личной неприязнью". С чем именно может быть связана такая неприязнь, депутат не уточнил.

"Потому что до сих пор я не слышал, чтобы письменное предложение расценивалось как давление на суд", – подчеркнул Камельчук.