"Благодари, что тебе не ввалил". Нардеп Камельчук и Розенко поссорились в прямом эфире. Видео

Камельчук: Вы что, Павел, с неба упали? Это годовой тариф Фото: Юрій Камельчук / Facebook

Во время обсуждения тарифов на газ Розенко сказал, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении тарифов.

"Это история не о предвыборных обещаниях. Снизить коммунальные тарифы Зеленский пообещал уже в статусе президента. Он сказал, что его команда нашла способ сделать это. В результате этого сегодня тариф на газ в три раза выше, чем год назад", – сказал экс-министр.

В это время Камельчук попытался возразить ему.

"Вы что, Павел, с неба упали? Это годовой тариф. Вы постоянно кричите на меня", – заявил нардеп.

Он подошел к Розенко – и в этот момент завязалась потасовка, которую поспешили разнять нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич и ведущий.

Розенко заявил, что Камельчук вел себя агрессивно, потому что ему нечего сказать. В ответ на это нардеп сказал: "Благодари, что я тебе не ввалил", – и после этого покинул студию.