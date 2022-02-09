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Нардеп Мамка заявил, что из-за бездействия Минюста и прокуратуры Украина выплатит российской "Татнефти" $173 млн

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Григорий Мамка: Неужели Украинское государство уже стало настолько богатым, что может себе позволить такое небережливое отношение к средствам налогоплательщиков?
Григорий Мамка: Неужели Украинское государство уже стало настолько богатым, что может себе позволить такое небережливое отношение к средствам налогоплательщиков?
Фото: Григорій Мамка / Facebook

За последние пять лет Украина потратила почти 2,4 млрд грн на юридических советников и международные юридические фирмы в связи с защитой прав и интересов государства во время урегулирования споров и рассмотрения дел в зарубежных юрисдикционных органах, в том числе в Европейском суде по правам человека. Более 350 миллионов из этой суммы составили расходы по искам Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений Республики Татарстан и ОАО "Татнефть" к Украине по поводу обстоятельств, связанных с участием татарской стороны в акционерном капитале АО "Укртатнафта". Об этом 8 февраля написал в своем Facebook народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка.

"10 февраля состоится заседание межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с осуществлением защиты прав и интересов государства по делу по иску ОАО "Татнефть" к государству Украина. Очевидно, на заседании будут обсуждаться вопросы выплаты государством "Татнефти" суммы компенсации по решению Международного арбитражного суда от 29 июля 2014 года. Кстати, за счет доначисленных процентов сумма компенсации по этому арбитражному решению увеличилась со $112 млн по состоянию на 2014 год до $173 млн по состоянию на 2021 год. Наверняка эффективность расходования Минюстом средств на привлечение международных юристов по этому делу следует оценивать не по результативности, а по другим показателям", – сообщил политик.

Он отметил, что еще в 2007 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по фактам, связанным с поставкой нефти в пользу АО "Укртатнафта" без уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в размере 1,4 млрд грн и последующей реализацией нефтепродуктов по заниженным ценам.

"Для этого в качестве посредника было использовано ООО "Таиз", растаможивающее импортируемую от ОАО "Татнефть" нефть путем оформления налоговых обязательств по уплате НДС векселями. Но в дальнейшем такие векселя погашались без их фактической оплаты, поскольку решением Автозаводского районного суда города Кременчуга ООО "Таиз" было освобождено от НДС! Честно говоря, раньше даже не представлял, что вопросы налогообложения субъектов хозяйствования могут регламентироваться не профильными законами, а этакими "индивидуальными" судебными решениями. В этом смысле вынесение подобного решения именно местным районным судом, а не хотя бы Хозяйственным, вызывает не такое уж большое удивление, как суть самого решения", – считает он.

Мамка назвал такое решение очевидно неправосудным и отметил, что следователи прокуратуры "нашли такое обоснование хищения бюджетных средств приемлемым" и в апреле 2009 года закрыли уголовное дело, констатировав отсутствие состава преступления.

"Не остановил следствие в стремлении закрыть дело даже факт обжалования кременчугского судебного решения. Поэтому невозобновление следствия после отмены этого решения судом апелляционной инстанции наверняка следует считать последовательной позицией прокуратуры, которая в конечном счете совпадает с расточительной позицией государства по отстаиванию своих интересов в зарубежных и международных юрисдикциях", – написал он.

Нардеп заявил, что на примере этой ситуации он наблюдает очередное проявление "бюрократически-правового коллапса".

"С одной стороны, органы прокуратуры игнорируют совершенно неправосудное судебное решение и позволяют представителям "Татнефти" фактически утащить из государственного бюджета 1,4 млрд грн. С другой стороны, Министерство юстиции тратит 350 млн грн только для того, чтобы увеличить долг перед той же "Татнефтью" со $112 млн до $173 млн. Неужели Украинское государство уже стало настолько богатым, что может себе позволить такое небережливое отношение к средствам налогоплательщиков?" – резюмировал Григорий Мамка.

https://www.facebook.com/mamka.grigory/posts/324210813053908

Контекст:

Издание "Дело" в связи с этим пишет, что "Татнефть", несмотря на свой формальный статус акционерного общества, "крепко инкорпорировано в российскую властную вертикаль".

"Лично [президент России Владимир] Путин присутствовал на открытии нефтеперерабатывающего комплекса, а также изменил налоговые тарифы по просьбе "Татнефти". Председателем совета директоров "Татнефти" является Рустам Мининханов – фактический глава Татарстана (был президентом, сейчас формально является врио президента) и член высшего бюро кремлевской партии "Единая Россия". Гендиректор "Татнефти" Нагиль Маганов – член фракции "Единая Россия" в Госсовете Татарстана, а крупными акционерами компании являются "Связьинвестхим", принадлежащее министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и само министерство напрямую", – сказано в статье.

Портал подчеркивает, что для Украины $173 млн – это почти два годовых бюджета на вакцинацию населения страны от коронавируса.

"Или около 15 дронов Bayraktar ($69 млн за комплекс из шести дронов), заработная плата всех военных в зоне ООС за 7,5 месяца, заработная плата 100 тыс. военных ВСУ за 4,75 месяца, четыре бюджета, заложенные на 2022 год для строительства (приобретения) жилья для военнослужащих ВСУ, девять новых школ, 47 новых детских садов и 77 корпусов онкодиспансера", – перечислили журналисты.

Теги: Министерство юстиции, НДС, Минюст, Григорий Мамка, уголовное производство, Татнефть, нефтепродукты, суд
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