Нардеп Мамка заявил, что из-за бездействия Минюста и прокуратуры Украина выплатит российской "Татнефти" $173 млн

Григорий Мамка: Неужели Украинское государство уже стало настолько богатым, что может себе позволить такое небережливое отношение к средствам налогоплательщиков? Фото: Григорій Мамка / Facebook

"10 февраля состоится заседание межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с осуществлением защиты прав и интересов государства по делу по иску ОАО "Татнефть" к государству Украина. Очевидно, на заседании будут обсуждаться вопросы выплаты государством "Татнефти" суммы компенсации по решению Международного арбитражного суда от 29 июля 2014 года. Кстати, за счет доначисленных процентов сумма компенсации по этому арбитражному решению увеличилась со $112 млн по состоянию на 2014 год до $173 млн по состоянию на 2021 год. Наверняка эффективность расходования Минюстом средств на привлечение международных юристов по этому делу следует оценивать не по результативности, а по другим показателям", – сообщил политик.

Он отметил, что еще в 2007 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по фактам, связанным с поставкой нефти в пользу АО "Укртатнафта" без уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в размере 1,4 млрд грн и последующей реализацией нефтепродуктов по заниженным ценам.

"Для этого в качестве посредника было использовано ООО "Таиз", растаможивающее импортируемую от ОАО "Татнефть" нефть путем оформления налоговых обязательств по уплате НДС векселями. Но в дальнейшем такие векселя погашались без их фактической оплаты, поскольку решением Автозаводского районного суда города Кременчуга ООО "Таиз" было освобождено от НДС! Честно говоря, раньше даже не представлял, что вопросы налогообложения субъектов хозяйствования могут регламентироваться не профильными законами, а этакими "индивидуальными" судебными решениями. В этом смысле вынесение подобного решения именно местным районным судом, а не хотя бы Хозяйственным, вызывает не такое уж большое удивление, как суть самого решения", – считает он.

Мамка назвал такое решение очевидно неправосудным и отметил, что следователи прокуратуры "нашли такое обоснование хищения бюджетных средств приемлемым" и в апреле 2009 года закрыли уголовное дело, констатировав отсутствие состава преступления.

"Не остановил следствие в стремлении закрыть дело даже факт обжалования кременчугского судебного решения. Поэтому невозобновление следствия после отмены этого решения судом апелляционной инстанции наверняка следует считать последовательной позицией прокуратуры, которая в конечном счете совпадает с расточительной позицией государства по отстаиванию своих интересов в зарубежных и международных юрисдикциях", – написал он.

Нардеп заявил, что на примере этой ситуации он наблюдает очередное проявление "бюрократически-правового коллапса".

"С одной стороны, органы прокуратуры игнорируют совершенно неправосудное судебное решение и позволяют представителям "Татнефти" фактически утащить из государственного бюджета 1,4 млрд грн. С другой стороны, Министерство юстиции тратит 350 млн грн только для того, чтобы увеличить долг перед той же "Татнефтью" со $112 млн до $173 млн. Неужели Украинское государство уже стало настолько богатым, что может себе позволить такое небережливое отношение к средствам налогоплательщиков?" – резюмировал Григорий Мамка.