ПОЛИТИКА Short News

Нардеп от "Слуги народа" не исключил, что правительство Шмыгаля отправят в отставку до осени

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дануца не исключает, что Кабинет Министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем может быть отправлен в отставку до осени.

Об этом нардеп заявил в комментарии изданию LB.ua. "Как показала история с экс-премьером Алексеем Гончаруком, любой Кабмин может очень быстро поломаться. Поэтому и Кабмин Шмыгаля тоже очень быстро может поломаться. Могут даже не ждать осени. Может возникнуть какая-то ситуация, как с Гончаруком, и тогда это все быстро закончится", – заявил он. Правительство Шмыгаля было назначено в начале марта 2020 года.

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