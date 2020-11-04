ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Шуляк обвинила эксперта Глебу в деструктивной работе

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк заявила, что эксперт в строительной отрасли Виктор Глеба некорректно критиковал принятие регламента, необходимого для внедрения "промышленного безвиза".

Шуляк: Глебу я знаю давно. Иногда он работает на деструктив
Шуляк: Глебу я знаю давно. Иногда он работает на деструктив
Фото: Olena Shuliak / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в интервью Lenta.ua заявила, что "строительная мафия", пытаясь противодействовать реформированию отрасли, использует механизм информационных вбросов. 

"Каждый раз, как мы наступаем на хвост подобной мафии – они сразу делают информационные выбросы в СМИ. Начинают крутить тезисы о агенте ФСБ, искать в моей деятельности "русский след" и другое. К примеру, когда мы вводили электронный кабинет застройщика, информационная атака была очень мощная", – сказала она, отметив, что готовится в подавать иск в суд, чтобы "реагировать на ложную информацию". 

Так Шуляк отреагировала на вопрос о том, что эксперт в строительной отрасли Виктор Глеба пытается обвинить ее "в потакании интересам застройщиков". Журналистка заявила, что Глеба работает на одного из "смотрящих" за строительным рынком. 

"Виктора Глебу я знаю давно. Иногда он работает на деструктив. Когда мы принимали 305-й регламент, который является обязательным условием ЕС для внедрения "промышленного безвиза", он его много, и некорректно критиковал. Это была, не конструктивная работа или дискуссия, а балаган. Поэтому, я просто перестала читать его комментарии. Не знаю, чьи интересы он защищает сейчас, но то, что мы смотрим в разные стороны – факт", – сказала нардеп. 

Глеба – действующий член Украинской академии архитектуры. Блоге Сергей Наумович в колонке для "Цензор.НЕТ" писал в сентябре, что ранее эксперт занимал госдолжность и "неплохо, говорят, заработал на выдаче различных разрешений". Он связывает деятельность эксперта с бизнесменом, владельцем Kadorr Group Анданом Киваном.

Теги: архитектура, Сергей Наумович, Елена Шуляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мика Ньютон рассказала , чем занимается ее муж-американец
Мика Ньютон рассказала , чем занимается ее муж-американец
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
"Я ей всегда буду благодарна". Мила Нитич рассказала об отношениях с Пугачевой
51-летняя Лопес надела свадебное платье
51-летняя Лопес надела свадебное платье
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
Канье Уэст заявил, что проголосовал на выборах президента США за себя
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
  "Время вышло". Валерий Меладзе в новом клипе сыграл любовь с моделью. Видео
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
Пикалов показал, как озвучивает персонажа украинского мультфильма от "Квартал 95"
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
  Style. Онопка сыграла девушку Макса Барских в его новом клипе. Видео
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
Вся в черном. Tarabarova устроила фотосессию под дождем
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
  "Женский туалет – это бомжарня". alyona alyona рассказала, как убирала туалеты в киевском бизнес-центре
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Парюсь очень часто и сильно". Голая Волочкова в бане показала шпагат
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
"Подъ...бала Фреймут". Никитюк сняла пародию на свою коллегу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS