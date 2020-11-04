Нардеп Шуляк обвинила эксперта Глебу в деструктивной работе

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк заявила, что эксперт в строительной отрасли Виктор Глеба некорректно критиковал принятие регламента, необходимого для внедрения "промышленного безвиза".

Шуляк: Глебу я знаю давно. Иногда он работает на деструктив Фото: Olena Shuliak / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в интервью Lenta.ua заявила, что "строительная мафия", пытаясь противодействовать реформированию отрасли, использует механизм информационных вбросов.

"Каждый раз, как мы наступаем на хвост подобной мафии – они сразу делают информационные выбросы в СМИ. Начинают крутить тезисы о агенте ФСБ, искать в моей деятельности "русский след" и другое. К примеру, когда мы вводили электронный кабинет застройщика, информационная атака была очень мощная", – сказала она, отметив, что готовится в подавать иск в суд, чтобы "реагировать на ложную информацию".

Так Шуляк отреагировала на вопрос о том, что эксперт в строительной отрасли Виктор Глеба пытается обвинить ее "в потакании интересам застройщиков". Журналистка заявила, что Глеба работает на одного из "смотрящих" за строительным рынком.

"Виктора Глебу я знаю давно. Иногда он работает на деструктив. Когда мы принимали 305-й регламент, который является обязательным условием ЕС для внедрения "промышленного безвиза", он его много, и некорректно критиковал. Это была, не конструктивная работа или дискуссия, а балаган. Поэтому, я просто перестала читать его комментарии. Не знаю, чьи интересы он защищает сейчас, но то, что мы смотрим в разные стороны – факт", – сказала нардеп.

Глеба – действующий член Украинской академии архитектуры. Блоге Сергей Наумович в колонке для "Цензор.НЕТ" писал в сентябре, что ранее эксперт занимал госдолжность и "неплохо, говорят, заработал на выдаче различных разрешений". Он связывает деятельность эксперта с бизнесменом, владельцем Kadorr Group Анданом Киваном.