Новый пешеходный мост соединит Оболонскую набережную с островом Оболонский – Кличко

Строительство нового моста должно быть завершено к середине следующего года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве началось строительство нового пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время проверки начала работ на объекте, пишет сайт политика.

"Сегодня мы начинаем строительство нового объекта – пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский. И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года. Мост соединит Оболонскую набережную (в районе гольф-центра) с островом Оболонский", – сказал он.

Мост будет шириной четыре метра и длиной 164. Три пролета конструкции будут поддерживать четыре опоры, две из которых установят в проливе, объяснил мэр.

"Мост будет иметь очень интересный архитектурный вид и будет подсвечен в вечернее и ночное время. И будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. На мосту и прилегающей территории обустроим видеонаблюдение для безопасности киевлян и гостей столицы. Осуществим также благоустройство на острове. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там зону для купания. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив Оболонь. Мост построим за средства меценатов", – подчеркнул Кличко.