Метро на Троещину станет следующим этапом после открытия Подольско-Воскресенского перехода – Кличко

В Киеве строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, находится на завершающем этапе: уже закончен монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве закончен монтаж освещения на арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, там продолжаются работы по демонтажу временных опор, написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал видео, как теперь выглядит мост с подсветкой.

"Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение, – рассказал мэр. – Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому переходу. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину".

На сайте политика сказано, что специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улицы Верхний Вал.

"Общий вес металлоконструкций – 780 тонн, длина – 143 метра. Устанавливать конструкцию будут с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируется до конца октября. Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, проводят земляные работы, а также работы по устройству насыпи", – сказано в сообщении пресс-службы.