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На 92-м году жизни скончался профессор Киевского национального университета строительства и архитектуры Леонид Шкелев

Выдающийся украинский ученый, профессор кафедры сопротивления материалов Леонид Шкелев ушел из жизни 19 октября, сообщили изданию "ГОРДОН" в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.

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Шкелев был деканом факультета промышленного и гражданского строительства 25 лет
Шкелев был деканом факультета промышленного и гражданского строительства 25 лет
Фото: bulvar.com.ua

19 октября на 92-м году жизни скончался бывший декан строительного факультета и профессор кафедры сопротивления материалов Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Леонид Шкелев. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в администрации вуза.

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Леонид Шкелев. Фото: who-is-who.ua

25 лет, с 1972-го по 1997 год, Шкелев являлся деканом самого крупного в КНУСА факультета – промышленного и гражданского строительства, который подготовил свыше 15 тыс. инженеров-строителей.

Он вел активную исследовательскую работу, опубликовал более 70 научных трудов, две монографии и учебник. Был удостоен премии имени Михаила Будникова, которую вручает Академия строительства Украины за значительные заслуги в профессии. В 2012 году Шкелеву присвоили звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

Доцент кафедры сопротивления материалов Петр Иваненко, который 40 лет работал рядом со Шкелевым, отметил, что он много сделал для развития университета.

"Шкелев был очень порядочным, человеком слова и дела. Никогда не повторял дважды и не менял решение. Начальству не льстил, никого не боялся. Пока были силы и здоровье, продолжал работать. Еще его 89-й день рождения в 2018 году мы отмечали на кафедре. А уже потом он к нам не приходил – здоровье подводило. Он никогда работы не боялся. В 1990-е годы, когда мы перестраивали кафедру, испытывали нехватку денег, а лаборатории надо было строить, он трудился со всеми на равных, все делал своими руками. Леонид Тихонович вообще много для института сделал. Самая светлая ему память", – сказал Иваненко.

Фото из архива кафедры
Леонид Шкелев (третий слева во втором ряду) с сотрудниками кафедры сопротивления материалов. Второй справа в третьем ряду – внук Шкелева Дмитрий ПошивачФото из архива кафедры сопротивления материалов

Внук Шкелева, ассистент кафедры сопротивления материалов Дмитрий Пошивач изданию "Бульвар Гордона" рассказал, что его дедушка всегда серьезно относился к науке.

"Дед у меня очень строгий в отношении и к жизни, и к работе, и к науке. Ребенком я боялся отчебучить какую-нибудь глупость и впасть в немилость. Не хотел, чтобы потом он спросил: "Зачем ты это сделал?" И в ответ на мое неуверенное: "Не знаю!" – выдал бы свою коронную фразу: "Делают и не знают зачем только дураки". Он-то всегда четко видел цель", – отметил Пошивач.

Церемония прощания с Леонидом Шкелевым состоится в среду, 21 октября, в 12.00 в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.

Теги: Киев, Украина, смерть, ученые, премия, строительство, архитектура
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