Умер украинский военный Дуванов, которого освободили из плена боевиков

По данным журналистки и волонтера Моники Андрушевской, бывший пленник боевиков на Донбассе Ким Дуванов скончался из-за проблем с сердцем.

18 октября скончался старший солдат Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, которого в декабре 2019 года освободили из плена боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил украинский военнослужащий Алексей Кодьман, который также находился в плену, его вернули в 2017 году.

"У нас опять непоправимые потери. Сегодня отошел в вечность Ким Дуванов, боец ВСУ, бывший пленный, которого обменяли в конце 2019 года", – написал Кодьман.

По данным журналистки и волонтера Моники Андрушевской, у Дуванова не выдержало сердце. Об этом она рассказала в Facebook. Андрушевская отметила, что жена умершего солдата осталась одна с двумя детьми.

Дуванов вернулся из ОРДЛО 29 декабря 2019 года. Он был одним из трех солдат Вооруженных сил Украины, которых террористы захватили в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области, когда машина украинских военных отклонилась от маршрута.