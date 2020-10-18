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Умер украинский военный Дуванов, которого освободили из плена боевиков

По данным журналистки и волонтера Моники Андрушевской, бывший пленник боевиков на Донбассе Ким Дуванов скончался из-за проблем с сердцем.

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Из ОРДЛО Дуванов вернулся в декабре 2019 года
Из ОРДЛО Дуванов вернулся в декабре 2019 года
Фото: Олексій Кодьман / Facebook

18 октября скончался старший солдат Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, которого в декабре 2019 года освободили из плена боевиков на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил украинский военнослужащий Алексей Кодьман, который также находился в плену, его вернули в 2017 году.

"У нас опять непоправимые потери. Сегодня отошел в вечность Ким Дуванов, боец ВСУ, бывший пленный, которого обменяли в конце 2019 года", – написал Кодьман.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1347671282238976&id=100009883503221

По данным журналистки и волонтера Моники Андрушевской, у Дуванова не выдержало сердце. Об этом она рассказала в Facebook. Андрушевская отметила, что жена умершего солдата осталась одна с двумя детьми.

https://www.facebook.com/monikandruszewska/posts/3520752244638059

Дуванов вернулся из ОРДЛО 29 декабря 2019 года. Он был одним из трех солдат Вооруженных сил Украины, которых террористы захватили в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области, когда машина украинских военных отклонилась от маршрута.

Теги: Донбасс, боевики, волонтер, пленные, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, обмен пленными, война на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами
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