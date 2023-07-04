Нардепа Алексеева отпустили из-под стражи под залог в более 2,2 млн грн

По словам Алексеева, залог внесли вечером 3 июля. Освободили депутата из СИЗО после обеда 4 июля.

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги около 18.00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13.00. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Далее мы будем отстаивать – идти или на оправдательный приговор, или на закрытие дела", – рассказал Алексеев.

Контекст:

Алексееву объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) 30 июня. По версии следствия, за $50 тыс. нардеп обещал гражданину Германии свое "содействие" в избежании экстрадиции.

Сам политик возразил, что переданные ему деньги являются оплатой труда адвокатов, и заявил о политическом преследовании.

3 июля Лычаковский райсуд Львова избрал меру пресечения Алексееву – 60 суток под стражей.