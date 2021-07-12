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"Наш край": Государство должно немедленно начинать действовать. Иначе нас ждет самая сложная зима за всю историю Украины

Александр Мазурчак: Три года подряд мы видим падение уровня добычи голубого топлива. Объективных причин для такого сокращения нет
Александр Мазурчак: Три года подряд мы видим падение уровня добычи голубого топлива. Объективных причин для такого сокращения нет
Фото: nashkray.org

В Украине необходимо немедленно начать увеличивать добычу собственного газа, чтобы стране хватило топлива для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак, пишет пресс-служба политсилы 13 июля.

"Украинцы должны иметь в своих домах газ отечественной добычи. Стоимость украинского газа – 3000 гривен за тысячу кубометров, а не более 400 долларов. Государство должно немедленно начинать действовать. Иначе нас ждет самая сложная зима за всю историю Украины: безумная цена на газ, его дефицит и увеличение задолженности за услуги ЖКХ на еще несколько миллиардов гривен", – сказал Мазурчак.

Он считает, что тарифы на тепло, горячую воду и электроэнергию в ближайшие несколько месяцев значительно вырастут.

"На сегодняшний день прогнозируют увеличение тарифов на тепло и горячую воду в Украине на 15–40%. Кроме того, возрастет и стоимость электроэнергии, но пока правительство еще держит интригу, насколько именно. И это еще не окончательная цифра, поскольку мы уже несколько месяцев подряд видим, что цена газа на европейских хабах постоянно растет", – заявил политик.

Он обратил внимание, что Украина перестала развитие собственной добычи даже декларировать как приоритет энергетической политики.

"О программе "20/20" – увеличении добычи собственного газа "Укргазвидобування" до 20 млрд кубометров в год к 2020 году – в "Нафтогазі" уже даже не вспоминают, потому что увеличение добычи никого в правительстве не интересует. Но почему добыча собственного газа сокращается, непонятно. Три года подряд мы видим падение уровня добычи голубого топлива. Объективных причин для такого сокращения нет. Похоже, что его создают умышленно, в угоду отдельным олигархам", – предположил Мазурчак.

В партии отметили, что за первую половину этого года в Украине добыли на 4% меньше природного газа, чем за такой же период прошлого года, а по сравнению с позапрошлым добыча снизилась на 7%, в 2019-м по сравнению с 2018-м – на 1,4%.

"При этом наибольшее сокращение добычи наблюдается именно у государственных компаний – АО "Укргазвидобування" и ПАО "Укрнафта". "Наш край" в очередной раз подчеркивает необходимость увеличения собственной добычи природного газа в Украину и первоочередного обеспечения им украинских домохозяйств. Украинцы должны иметь в своих домах газ отечественной добычи по доступным ценам, а не тем, по которым газ продают в Европе, где люди имеют доходы в десятки раз выше украинских", – резюмировали в политической силе.

Контекст:

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население и юрлица могут свободно выбирать и менять поставщика.

5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. С 1 мая по умолчанию введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. В то же время газсбыты могут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

По данным Государственной службы статистики Украины, с мая 2020 года по май 2021-го тарифы на природный газ выросли на 161,6%.

Теги: Укрнафта, тарифы, электроэнергия, Укргазвидобування, газодобыча, Наш край, Александр Мазурчак, цена на газ, природный газ, цена
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