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НБУ рассмотрел заявление издания Mind о незаконных онлайн-казино и принял информацию к сведению

Журналисты издания заявили, что установили в ходе расследования незаконную деятельность онлайн-казино "Космолот", 1xbet, "Золотой кубок", favbet и pokermatch.

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Счета компании, на которые переводятся деньги, не имеют отношения к игорному бизнесу, утверждает Mind
Счета компании, на которые переводятся деньги, не имеют отношения к игорному бизнесу, утверждает Mind
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины примет во внимание нарушения, которые издание Mind обнаружило во время журналистского расследования деятельности онлайн-казино. Об этом Mind сообщил 1 декабря со ссылкой на ответ НБУ на запрос редакции.

"Национальный банк Украины рассмотрел ваше заявление о возможных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Сообщаем, что приведенная в заявлении информация принята к сведению и будет использована в пределах полномочий, определенных законом", – цитирует портал ответ регулятора.

Журналисты издания заявили, что установили в ходе расследования незаконную деятельность онлайн-казино "Космолот", 1xbet, "Золотой кубок", favbet, pokermatch. 

К Нацбанку с просьбой принять меры в отношении этих казино обратилась автор расследования "Работа на РФ, офшоры и "оптовая торговля компьютерами": как работают онлайн-казино в Украине" Любовь Величко. Она попросила НБУ проверить "возможные нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

"В частности, виртуальный счет онлайн-казино 1xbet, которое не имеет никаких представительств или лицензий в Украине, можно свободно пополнить с банковской карты украинского банка. Через систему терминалов Ibox банка (ООО "Пейбокс" (41865184), "Абекор" (39287145) и через сайт ФК "Старман" (39958803) можно пополнить игровые аккаунты онлайн-казино "Космолот", 1xbet, "Золотой кубок", favbet, pokermatch. Фактически средства поступают на счета различных компаний, в ходе расследования удалось установить следующие компании: "Диджиспейс" (43086039), "Редсин" (43050070), "Целиос" (42831562), "Нейрон голд" (43561296), "Мельброн" (42050148). Ни одна из них не имеет лицензию на осуществление букмекерской или игровой деятельности", – отмечает издание.

Mind пишет, что в ответе НБУ указано: закон не предусматривает основания для проверок Нацбанком деятельности субъектов надзора с целью выявления возможных нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма по заявлениям журналистов. 

"Среди других установленных фактов, которые могут быть подтверждением нарушений в области предотвращения отмывания средств, – отсутствие идентификации клиентов при осуществлении перевода средств; несоответствие оснований перевода реальным целям перевода; перевод средств, конечными получателями которых являются юридические лица – резиденты государства-агрессора – Российской Федерации; перевод услуг за услуги (виды деятельности), запрещены в Украине без соответствующей лицензии", – написала Величко.

В расследовании она утверждает, что "Космолот" и 1xbet работают в Украине нелегально, а пополнение игровых счетов происходит через платежную систему "Леогейминг", которая судится с Mind. Счета компании, на которые переводятся деньги, не имеют отношения к игорному бизнесу, утверждает Mind.

"Мобильные операторы и терминалы самообслуживания Ibox также позволяют пополнять счета онлайн-казино и букмекерских компаний, принимая платежи в пользу таких ООО. Напомним, владелец "Леогейминг" Алена Дегрик-Шевцова хочет привлечь издание к ответственности за расследование, а также с помощью посредников систематически осуществляет информационные атаки на Mind и партнеров издания. В ответ издание подготовило материал о том, как организован рынок черного пиара и какие обороты он генерирует", – пишет издание.

Теги: НБУ, казино, расследование, Нацбанк, журналисты, офшор
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