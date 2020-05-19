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НБУ выступил против создания банка в "Укрпошті"

В Нацбанке считают нелогичной, неконкурентной и рискованной идею разрешить "Укрпошті" предоставлять банковские услуги.

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В Нацбанке считают, что создание банка в "Укрпошті" усилит роль государства в банковском секторе
В Нацбанке считают, что создание банка в "Укрпошті" усилит роль государства в банковском секторе
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины выступил против создания банка в "Укрпошті". Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном в Facebook 19 мая.

"Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Это если в три слова сжать нашу позицию об идее разрешить "Укрпошті" предоставлять банковские услуги", – сказано в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что выступают против принятия Верховной Радой законопроекта №2788 и создания государственного "почтового" банка. Поэтому обратились к Кабмину и парламенту с просьбой отозвать проект закона.

В Нацбанке считают, что это усилит роль государства в банковском секторе, а "Укрпошта" окажется в привилегированном положении по отношению к банкам.

"Укрпошта" сразится с другими госбанками – "Ощадбанком" и "ПриватБанком". Мы за конкуренцию, но не госбанков между собой за одних и тех же клиентов. Борьба на одном "клочке земли" приведет к уменьшению доходности всех. Победителей не будет, все окажутся в проигрыше. В итоге потеряет госбюджет… "Укрпошта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса. Банки тратятся на построение систем финансового мониторинга, контроль рисков, управление чужими средствами, комплаенс, безопасность данных и отделений. К тому же "Укрпошта" имеет более низкую экспертизу в финмониторинге, чем банки. Поэтому возникает повышенный риск отмывания денег", – заявили в НБУ.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2576422139238609

Законопроект №2788 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно привлечения операторов почтовой связи к предоставлению финансовых услуг" находится на рассмотрении парламента. 

В 2019 году, по данным "Українських новин", "Укрпошта" получила из госбюджета дотации на 500 млн грн на компенсацию расходов по доставке пенсий и других видов выплат населению.

Теги: Украина, НБУ, законопроект, Укрпошта
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