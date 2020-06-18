Некоторые депутаты Рады носят на работу "блокаторы вирусов"

Значки и бейджи, которые якобы блокируют вирусы, были замечены у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской и парламентария от "Европейской солидарности" Сергея Алексеева.

Королевская на заседание Рады 18 июня пришла со значком, который якобы блокирует вирус Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Некоторые народные депутаты Украины носят так называемые блокаторы вирусов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В частности, с "блокатором вирусов" Air Mask японского производства ходит на работу народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Королевская. Впервые журналисты обратили внимание, что Королевская носит значок в виде белого креста на черном фоне, в начале июня.

На заседании парламента 17 июня Королевская опять была со значком, соответствующие фото сделал и выложил в Facebook фотограф Ян Доброносов. 18 июня Королевская тоже пришла в Раду с "блокатором".

8 июня "блокатор вирусов" журналисты заметили и на народном депутате от "Европейской солидарности" Сергее Алексееве. Соответствующее фото сделали фотографы агентства 1News. У Алексеева был "блокатор" Air Doctor в виде бейджа тоже японской фирмы.

Фото: 1news.com.ua

В украинских интернет-магазинах "блокатор" Air Mask можно купить за 795 грн, а Air Doctor – за 1250 грн.

Производитель утверждает, что Air Mask защищает от болезнетворных бактерий и вирусов и "предназначен для дезинфекции и дезодорации воздуха". В основе "блокатора" – гранулированный реагент для генерации диоксида хлора. В основе Air Doctor такая же технология. Как утверждает производитель, благодаря этому веществу "белковая природа вируса окисляется, вследствие чего он погибает".

В мае подобные "блокаторы вирусов" носили и депутаты российской Госдумы. Тогда российские инфекционисты усомнились в эффективности средства. Например, главный инфекционист минздрава РФ Елена Малинникова сказала ТАСС, что "со 100% гарантией сказать о том, что эти блокаторы работают, нельзя". По ее словам, для подтверждения эффективности такого продукта нужно проводить исследования.

С начала вспышки эпидемии коронавируса несколько народных депутатов Украины заразилось коронавирусом. В частности, инфекцию обнаружили у членов фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса, Руслана Горбенко, Юрия Аристова, Валерия Божика, Максима Перебыйниса, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова, нардепа из фракции "Батьківщина" Олега Мейдича.

По состоянию на 18 июня в Украине коронавирус подтвержден у 34 063 человек, из них 966 умерли, а 15 447 вылечились.