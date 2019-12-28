Новинский: Украине нужна "команда мира"

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский считает, что нужно наращивать потенциал переговорного процесса и создать легитимные переговорные группы в составе депутатов парламентов Украины и России.

Подводя итоги уходящего 2019 года и анализируя год наступающий, внефракционный народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский в колонке для газеты "Сегодня" отметил, что верит в объединительную силу мира и сделает все от себя зависящее, чтобы следующий 2020 год стал годом реализованных надежд.

А для этого, по его убеждению, нужны практические действия следующего плана: "Прежде всего, настает время для серьезного политического диалога между президентом, парламентскими и внепарламентскими политическими силами об общенациональной мирной платформе. Кроме того, тема мира должна быть вынесена за скобки грядущих выборных кампаний. Возможно, для этого стоит провести национальный круглый стол с участием президента и политических лидеров".

Новинский считает, что пора преодолевать хроническую болезнь "внутренней информационной войны". И тут свое слово должны сказать коллективы ведущих медиа, выработать общую позицию по поводу "языка мира", изменить политизированную и часто с использованием фейковой информации агрессивную риторику на экранах ТВ и страницах электронных, печатных СМИ: "Во главу угла все же нужно ставить интересы людей, относиться с пониманием к переживаемой всеми нами трагедии войны".



Также, по его мнению, необходимо вовлечь в программы восстановления Донбасса местное, региональное самоуправление и украинский бизнес.

"Ведь каждый украинский регион и даже каждый областной центр или промышленный город могли бы реализовать собственные программы помощи отдельным населенным пунктам или объектам на Донбассе, где сейчас дефицит всего – рабочей силы, материалов, менеджерской и консультационной поддержки. Бизнес также может выступать в роли созидательной силы по развитию экономики территорий, переживших войну. Большой потенциал для такого взаимодействия бизнеса и власти заложен в законе о государственно-частном партнерстве, который нужно сделать более дееспособным и эффективным. Мариупольский форум мира должен стать постоянно действующей "площадкой" для такого диалога, а в будущем – и переместиться в Донецк и Луганск", – сказал политик.



Новинский считает, что нужно наращивать потенциал переговорного процесса и создать легитимные переговорные группы в составе депутатов парламентов Украины и РФ, обеспечить работу над проектами развития мирного Донбасса для научных и экспертных кругов, поддержать гражданскую дипломатию.

"Несомненно, нам нужен диалог с жителями Донбасса, представителями местного самоуправления, с переселенцами и беженцами, которые будут возвращаться в свой родной край", – утверждает политик.



Также, по его мнению, в Украине до сих пор не было внутреннего серьезного политического разговора: "А что делать нам внутри страны?" В октябре 2019 года Новинский уже затрагивал эту тему, представив свой миротворческий план "Гуманизм. Диалог. Соборность Украины", где главный акцент он сделал на общих действиях внутри страны и на политике общегражданского примирения и соучастия.



В завершение Новинский еще раз подчеркнул: наступающий 2020 год может стать в Украине настоящим годом мира. А для Европы, Украины и России 2020 год может стать годом восстановленного доверия и открыть перспективы для новых континентальных процессов сотрудничества.