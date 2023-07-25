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ПОЛИТИКА

Обвиняемый в госизмене нардеп Пономарев арестован на два месяца без права залог

Обвиненный в госизмене Пономарев отрицает свою вину
Обвиненный в госизмене Пономарев отрицает свою вину
Фото: Александр Пономарев / Facebook

Печерский суд Киева избрал действующему народному депутату Украины от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Александру Пономареву меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 25 июля передает издание "Грати" из зала суда.

"Пономарева Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры", – сказано в сообщении.

Депутат в комментарии "Гратам" отверг все обвинения, однако отметил, что конкретнее прокомментировать дело сможет только после полного ознакомления с материалами следствия.

Офис генпрокурора в Telegram подтвердил арест Пономарева (не называя фамилии депутата).

24 июля Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене. В случае, если вина будет доказана, нардепу грозит срок до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором, в частности, организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

По имеющейся у следствия информации, заводы Пономарева поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства фортификационных сооружений российских оккупантов.

Контекст:

Александр Пономарев уже в третий раз избран народным депутатом (в Раду VII, VIII и IX созывов): раньше он был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции ОПЗЖ. В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющих масла для украинской бронетехники.

Одна из компаний депутата – "Агринол" – попала в 2017 году в громкий скандал, пишет "Фокус". Ее проверяют на причастность к умышленному повреждению более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.

В декабре 2021 года "Схемы" сообщали, что у Пономарева есть российское гражданство. Подтверждение этой информации "Схемы" получили сразу из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".

Теги: Печерский суд, госизмена, война России против Украины, политик Александр Пономарев, ОПЗЖ, нардеп
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