Обвиняемый в госизмене нардеп Пономарев арестован на два месяца без права залог

"Пономарева Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры", – сказано в сообщении.

Депутат в комментарии "Гратам" отверг все обвинения, однако отметил, что конкретнее прокомментировать дело сможет только после полного ознакомления с материалами следствия.

Офис генпрокурора в Telegram подтвердил арест Пономарева (не называя фамилии депутата).

24 июля Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене. В случае, если вина будет доказана, нардепу грозит срок до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором, в частности, организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

По имеющейся у следствия информации, заводы Пономарева поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства фортификационных сооружений российских оккупантов.