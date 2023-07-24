Действующему нардепу объявили о подозрении в госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы – СБУ

В СБУ не называют фамилию парламентария. Как стало известно изданию "ГОРДОН" из источников в правоохранительных органах, речь о нардепе Александре Пономареве. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
В спецслужбе установили, что во время полномасштабного вторжения России этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.
"В частности, [он] перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счет в местных "филиалах" банковских учреждений России, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам", – рассказали в СБУ.
По имеющейся информации, заводы нардепа поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства фортификационных сооружений российских оккупантов.
Следствие выяснило, что после переезда с временно оккупированных территорий в Киев нардеп продолжил координировать работу предприятий, которые помогают врагу в войне против Украины.
"В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами деятельности в пользу России. Решается вопрос по избранию фигуранту меры пресечения. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора", – сообщили в спецслужбе.
Если вина парламентария будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы, уточнили в СБУ.
Александр Пономарев уже в третий раз избран народным депутатом: раньше он был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции ОПЗЖ. В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющих масла для украинской бронетехники.
Одна из компаний депутата – "Агринол" – попала в 2017 году в громкий скандал, пишет "Фокус". Ее проверяют на причастность к умышленному повреждению более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.
В декабре 2021 года "Схемы" сообщали, что у Пономарева есть российское гражданство. Подтверждение этой информации "Схемы" получили сразу из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".