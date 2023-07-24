Действующему нардепу объявили о подозрении в госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы – СБУ

По данным источников издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, нардепу Пономареву объявлено о подозрении в госизмене Фото: Служба безпеки України / Telegram

В СБУ не называют фамилию парламентария. Как стало известно изданию "ГОРДОН" из источников в правоохранительных органах, речь о нардепе Александре Пономареве. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В спецслужбе установили, что во время полномасштабного вторжения России этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.

"В частности, [он] перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счет в местных "филиалах" банковских учреждений России, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам", – рассказали в СБУ.

По имеющейся информации, заводы нардепа поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства фортификационных сооружений российских оккупантов.

Следствие выяснило, что после переезда с временно оккупированных территорий в Киев нардеп продолжил координировать работу предприятий, которые помогают врагу в войне против Украины.

"В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами деятельности в пользу России. Решается вопрос по избранию фигуранту меры пресечения. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора", – сообщили в спецслужбе.

Если вина парламентария будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы, уточнили в СБУ.