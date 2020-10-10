Одесский горсовет передал Иверскому монастырю право постоянного пользования двумя гектарами земли

Документ на землю мэр Одессы Геннадий Труханов передал монастырю в день приезда предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Иверскому мужскому монастырю документ на право постоянного пользования участком земли размером около 2 га, пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу городского головы. Решение о передаче земли принял горсовет Одессы.

"Эти вопросы должны были решать предыдущие власти, но они не хотели ими заниматься, так что вся работа досталась нам. Мы планомерно ее проводим во благо православных и всех одесситов. Ведь храмы и церкви являются островками духовности, доброты, которых так не хватает в современном обществе. Нужно, чтобы духовенство и прихожане находились в спокойной обстановке и не боялись, что их каждый момент могут прогнать и построить на месте веры очередную высотку. А такие попытки были, но мы их вовремя пресекли. Чтобы они не повторялись, решаем земельные вопросы монастырей и церквей, будем и дальше действовать в этом направлении", – сказал Труханов.

Передача документов была приурочена к визиту предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия.

"Мэр Одессы по-настоящему заботится о вопросах православной веры. Его сегодняшний поступок сделан не в корыстных целях, не себе во благо, а для церкви, духовности, в которой православие воспитывает свою паству. К этой пастве относится большинство одесситов – о них его постоянная забота", – заявил митрополит Онуфрий.