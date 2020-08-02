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Глава Службы внешней разведки: Одной из форм давления Кремля на Украину является продвижение идеи Русской православной церкви

Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют Русскую православную церковь в Украине одновременно и как "жесткую", и как "мягкую" силу, заявил глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

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Глава Службы внешней разведки: Одной из форм давления Кремля на Украину является продвижение идеи Русской православной церкви / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Одной из форм давления Кремля на Украину является продвижение идеи Русской православной церкви. Об этом глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в статье, опубликованной на сайте ZN.UA 1 августа. 

"Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами), и как "мягкую" силу (воздействие на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", – отметил Кондратюк.

Еще одним спецпроектом Кремля он назвал попытки создания и легализации в регионах Украины "парамилитарных формирований" в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями.

"Речь идет об активизации деятельности пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка", – рассказал глава СВР.

Он добавил, что такие случаи фиксировались уже в Киевской, Винницкой, Запорожской областях.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ. РПЦ не признала новосозданную церковь.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Так, УПЦ МП должна отразить свою принадлежность к Русской православной церкви.

26 января 2019 года "Урядовий кур'єр" опубликовал перечень православных церквей, которые следует переименовать согласно требованиям нового закона. В список вошли подразделения УПЦ МП, Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядческой церкви. Изменения церкви должны были внести в течение трех месяцев.

22 марта 2019 года стало известно, что Киевская митрополия УПЦ МП обжаловала в Окружном административном суде Киева требование Министерства культуры Украины о переименовании. 

В декабре Верховный Суд разрешил УПЦ Московского патриархата пока оставить свое название.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, религия, УПЦ МП, Кремль, спецслужбы, Валерий Кондратюк, Православная церковь Украины
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