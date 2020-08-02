Глава Службы внешней разведки: Одной из форм давления Кремля на Украину является продвижение идеи Русской православной церкви

Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют Русскую православную церковь в Украине одновременно и как "жесткую", и как "мягкую" силу, заявил глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Одной из форм давления Кремля на Украину является продвижение идеи Русской православной церкви. Об этом глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в статье, опубликованной на сайте ZN.UA 1 августа.

"Российские спецслужбы, имея рычаги давления на религиозную сферу, используют РПЦ одновременно и как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами), и как "мягкую" силу (воздействие на умы верующих). На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", – отметил Кондратюк.

Еще одним спецпроектом Кремля он назвал попытки создания и легализации в регионах Украины "парамилитарных формирований" в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями.

"Речь идет об активизации деятельности пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка", – рассказал глава СВР.

Он добавил, что такие случаи фиксировались уже в Киевской, Винницкой, Запорожской областях.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ. РПЦ не признала новосозданную церковь.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Так, УПЦ МП должна отразить свою принадлежность к Русской православной церкви.

26 января 2019 года "Урядовий кур'єр" опубликовал перечень православных церквей, которые следует переименовать согласно требованиям нового закона. В список вошли подразделения УПЦ МП, Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядческой церкви. Изменения церкви должны были внести в течение трех месяцев.

22 марта 2019 года стало известно, что Киевская митрополия УПЦ МП обжаловала в Окружном административном суде Киева требование Министерства культуры Украины о переименовании.

В декабре Верховный Суд разрешил УПЦ Московского патриархата пока оставить свое название.