Одесский облсовет ночью избрал председателя

Депутаты Одесского облсовета VIIІ созыва из-за блокирования и конфликта, продолжавшегося в сессионном зале, смогли начать сессию только после 23.00. На тайном голосовании они поддержали представителя пропрезидентской партии "Слуга народа" Григория Диденко.

В ходе конфликта в сессионном зале сломали мебель Фото: oblrada.odessa.gov.ua

Одесский областной совет на заседании в ночь на 5 декабря избрал председателем собрания депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа", супруга народного депутата от "Слуги народа" Юлии Диденко Григория Диденко. Об этом сообщила "Думская".

Первая сессия облсовета VIIІ созыва началась после 23.00. Перед этим в облсовете произошел конфликт: представители партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партии Шария и "За майбутнє" блокировали трибуну, новоизбранные депутаты подрались.

В ходе конфликта была сломана мебель в сессионном зале, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова после инцидента обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

Диденко победил с отрывом в четыре голоса. Фото: odessamedia.net

На пост главы облсовета, кроме Диденко, претендовал кандидат от ОПЗЖ Вадим Шкаровский. На тайном голосовании, которое проходило после полуночи, Диденко поддержали 44 депутата, Шкаровского – 40.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября. В Одесский облсовет прошли партии ОПЗЖ (24 депутата), "Слуга народа" (16 депутатов), "Доверяй делам" (11 депутатов), "Европейская солидарность" (10 депутатов), "За майбутнє" (10 депутатов), "Батьківщина" (семь депутатов) и Партия Шария (шесть депутатов).