Одних идей мало, нужно уметь реализовывать – Светличная про админреформу

В реализации админреформы важен результат, а не процесс: она должна сделать жизнь людей более комфортной и стимулировать развитие экономики. Об этом заявила народный депутат Юлия Светличная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Она отметила, что предложенная новая система административного устройства не оптимальна.
"Здесь одних идей мало, нужно ее правильно реализовывать. Важен же результат, а не процесс. А результат заключается в том, чтобы реализованная реформа сделала жизнь людей более комфортной и стимулировала развитие экономики", – заявила Светличная.
Политик убеждена, что надо точно понимать цели реформы, она должна быть подготовлена и обоснована, необходимо очень аккуратно проходить все этапы ее внедрения, иначе изменения не будут результативными.
"Хотя я согласна, что реальная административная реформа давно назрела. Она нужна", – считает Светличная.
Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах 15 марта по 179 округу в Харьковской области. За нее проголосовали 77,54% избирателей. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Светличную депутатом Верховной Рады 7 апреля.
Реформа децентрализации в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 16 апреля приняла законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Принятым законопроектом вводится понятие административного центра и территории территориальной общины.