ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис генпрокурора открыл производство в отношении нардепа Аллахвердиевой за многомилионые подарки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дело Аллахвердиевой будут расследовать НАБУ и САП
Дело Аллахвердиевой будут расследовать НАБУ и САП
Фото: Ирина Аллахвердиева / Facebook

Офис генерального прокурора открыл производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. Об этом сообщил 30 ноября Центр противодействия коррупции.

Производство было открыто после того, как ЦПК сначала получил отказ на его открытие, а затем все же через Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора зарегистрировать производство.

По информации ЦПК, теперь дело будут расследовать Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"В октябре генпрокурор испугался открывать дело на нардепа, чем наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса). Таково продолжение "лучших практик" его предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той "иллюзии неприкосновенности", которая есть сейчас", – прокомментировали решение в ЦПК.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/pfbid0ercqCNZSHsHEP8oQLp3gPD7QzinykLNuc5Q7tjQAB3ehot5gUBr7gJHg2cnMnR6Ml

Контекст:

Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116. Аллахвердиева окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

"Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки", – отметил глава ЦПК.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, коррупция, прокуратура, депутаты, Виталий Шабунин, антикоррупционное бюро, антикоррупционная прокуратура, Слуга народа, Центр противодействия коррупции, Офис генпрокурора, подарки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"В полном блэкауте на генераторах". Зибров выступил во Львове с концертом в поддержку ВСУ
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат – вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (107209)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (105219)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (102671)
4
Никитюк показала свое авто. Фото (80086)
5
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (79727)
6
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (74196)
7
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (42656)
8
"Собака – максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях (40201)
 
 
 
 