Офис генпрокурора открыл производство в отношении нардепа Аллахвердиевой за многомилионые подарки

Производство было открыто после того, как ЦПК сначала получил отказ на его открытие, а затем все же через Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора зарегистрировать производство.
По информации ЦПК, теперь дело будут расследовать Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"В октябре генпрокурор испугался открывать дело на нардепа, чем наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса). Таково продолжение "лучших практик" его предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той "иллюзии неприкосновенности", которая есть сейчас", – прокомментировали решение в ЦПК.
Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116. Аллахвердиева окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.
"Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки", – отметил глава ЦПК.