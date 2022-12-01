Офис генпрокурора открыл производство в отношении нардепа Аллахвердиевой за многомилионые подарки

Производство было открыто после того, как ЦПК сначала получил отказ на его открытие, а затем все же через Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора зарегистрировать производство.

По информации ЦПК, теперь дело будут расследовать Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"В октябре генпрокурор испугался открывать дело на нардепа, чем наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса). Таково продолжение "лучших практик" его предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той "иллюзии неприкосновенности", которая есть сейчас", – прокомментировали решение в ЦПК.