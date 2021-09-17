Офис простых решений предложил украинцам пройти тест на определение экономического мировоззрения

Ответы на вопросы теста займут не более пяти минут, говорят в Офисе простых решений и результатов Фото: depositphotos.com

Об этом организация сообщила в Facebook.

В релизе сказано, что тест готовили сотрудники офиса.

Тест с 20 ситуативными заданиями и вариантами ответа размещен на сайте офиса. Там в предисловии к тесту говорится, что самая высокая ценность украинского народа – свобода.

"Это у нас в крови и культуре. Это в нашей Конституции и Национальной экономической стратегии 2030. Свободную страну только на вере не построишь. Критически важны знания в первую очередь в сфере экономики, поскольку именно здесь кроется ключ успеха страны", – написали представители команды организации, призывая пройти тест.

Они отмечают, что ответы на вопросы займут до пяти минут. Результаты обещают показать сразу.

"Опрос нужен для того, чтобы улучшить понимание теории и практики свободы. С целью определения слабых мест в понимании экономической политики. Чтобы качественно и более системно подходить к выполнению больших и малых задач. Чтобы получить данные для формирования единой команды адвокатов и защитников свободы в Украине", – говорится в сообщении.