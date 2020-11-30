Казахстанский инвестор Сейсембаев: Моя зарплата в Офисе простых решений – ноль гривен

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев рассказал, что для работы в Офисе простых решений и результатов он набрал команду из трех человек, которые, как и он, не получают там зарплаты.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев рассказал, что работает в Офисе простых решений и результатов на волонтерских началах.

"Более того, для выполнения той задачи по повышению эффективности законодательного процесса я привлек команду из четырех человек. Вернее, три человека и одна IT-компания, которых я выбрал из 228 человек", – рассказал он.

Сейсембаев уточнил, что проводил конкурс в соцсетях.

"Мои требования были, чтобы человек был мне доступен восемь часов в день, чтобы мог по первому моему вызову быть в наличии, работать на волонтерских началах, при этом должен знать кайдзен, либо эджайл, либо скрум, либо стандарты ISO-9000. То есть очень высокие требования. При этом я сразу сказал: "Никакой славы. Только пахота, рутина и высокие требования". И я сказал: "Через пять дней я закрываю конкурс". За пять дней мне накидали 228 резюме", – сказал он.

По словам бизнесмена, члены его команды тоже работают на волонтерских началах.

Журналистка уточнила размер зарплаты.

"Ноль [гривен]", – ответил Сейсембаев.

Офис простых решений и результатов – негосударственная структура, которую создал глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Сейсембаев отметил, что эта организация – "искусственное образование", появление которого показывает, что государственные органы власти сами "не справляются".

"Поэтому приходится выдумывать разное: Нацсовет реформ, Офис простых решений и так далее. Это попытки президента сделать какие-то реформы. Но это так не работает в нормальной стране", – добавил он.

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Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будет входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.

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