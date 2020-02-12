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"Охматдет" достроят в 2020 году – Гончарук

Строительные работы в новом корпусе детской больницы "Охматдет" должны завершить в следующем месяце, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы приняли последнее бюрократическое решение, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус "Охматдета"
Гончарук: Мы приняли последнее бюрократическое решение, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус "Охматдета"
Фото: kmu.gov.ua

Детскую больницу "Охматдет" достроят в 2020 году. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы приняли последнее бюрократическое решение, чтобы в этом году был окончательно достроен новый корпус "Охматдета". Завершение всех строительных работ и принятие их в эксплуатацию мы ожидаем уже в следующем месяце. То есть фактически до конца марта это должно произойти", – заявил он.

Гончарук добавил, что этот вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения.

"Задача – в этом году запустить "Охматдет", – подчеркнул он.

11 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2019 год, который предусматривает выделение дополнительных 200 млн грн на программу строительства "Охматдета".

"Охматдет" – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы "Охматдет" в сферу управления Минздрава.

Первый комплекс "Охматдета" ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года. Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вторую очередь планируют сдать в эксплуатацию до конца 2019 года.

Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. м² – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщили в Офисе президента.

Теги: Украина, строительство, больница, Охматдет, Минздрав, Алексей Гончарук, здравоохранение, Кабмин
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