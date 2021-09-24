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Окружение нардепа Княжицкого скупило землю ветеранов АТО в Карпатах – СМИ

Княжицкий в комментарии СМИ опроверг причастность к приватизации земель в Карпатах
Княжицкий в комментарии СМИ опроверг причастность к приватизации земель в Карпатах
Фото: Микола Княжицький / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий причастен к выкупу земли у ветеранов АТО на территории бывшего курорта Буркут Ивано-Франковской области. Об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда" от 21 сентября.

В 2018–2019 годах сельсовет Буркута бесплатно выделил землю 22 местным жителям, как участникам АТО. Однако 18 из них вскоре перепродали свои участки. По данным издания, покупателем стала компания "Фон Секкендорф". Два гектара (это 77% территории всего села) были куплены компанией за 450 тыс. грн. Еще 40 соток в этом районе до сих пор принадлежат участникам АТО или переданы в аренду.

"Украинская правда" пишет, что компания "Фон Секкендорф", вероятно, принадлежит Андрею и Валентину Голумбовским, которые работают в охранной сфере. Валентин Голумбовский в середине 2000-х годов руководил фирмой "Сириус".

В 2019 году "Фон Секкендорф" получила регистрацию торговой марки "Буркутская родниковая вода". В тот же день в реестре появилась еще одна торговая марка – "Буркут", которая записана на Николая Княжицкого. 

Журналисты подчеркивают, что эти две торговые марки связаны не только датой. Их регистрациями занимались одни и те же юристы – "Юримекс". Руководит этой фирмой Юрий Крайняк – бывший официальный помощник Княжицкого. А компания-владелец земель в Буркуте раньше даже была прописана в одном из офисов группы "Юримекс". 

Княжицкий в комментарии "Украинской правде" опроверг причастность к приватизации земель в Карпатах, но признался, что имел планы на Буркут: "Мечтал восстановить санаторий для творческих людей".

Также Княжицкий отрицает причастность к фирме "Фон Секкендорф" однако подтвердил, что знаком с Валентином Голумбовским – тот занимался охраной фестиваля Via Carpatia, организованного депутатом.

Позже, в Facebook Княжицкий заявил, что владелец "Фон Секкендорф" Голумбовский – ветеран войны, и Княжицкий готов помочь ему и другим людям "инвестировать в Карпаты".

"Я приглашаю бизнесменов инвестировать в Гуцульщину, так как этот край живет бедно. Местные люди пишут мне десятки писем с просьбой помочь продать землю. Я и сам купил там землю и построил деревянный дом... Я, действительно, знаком с владельцем фирмы, приобрела землю в горном селе", – пишет депутат.

https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/posts/884734118809382

Контекст:

Николай Княжицкий – украинский журналист, нардеп 7-го, 8-го и 9-го созывов. В прошлом был руководителем медийных компаний и телеканалов "Тонис", СТБ, УТ-1 и председателем редакционного совета телеканала ТВi. В парламенте текущего созыва является членом парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Теги: Николай Княжицкий, Карпаты, АТО, журналисты, Европейская солидарность
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