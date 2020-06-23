Опрос: Больше половины украинцев негативно относятся к России

55,8% украинцев негативно относятся к Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", опубликованные 23 июня.
Крайне негативно относятся к России 24% украинцев, скорее негативно – 31,8%, скорее позитивно – 24,5%, а позитивно – 6,8%. Еще 12,9% затрудняются ответить на вопрос об отношении к РФ.
По регионам больше всего негативно относятся к стране-агрессору на западе – 87,2%. В центральной части Украины этот показатель составляет 61,1%, на востоке – 35,4%, на Донбассе – 23,8%, на юге – 34,6%.
В ходе социсследования 10–19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1–1,9%.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.