Опрос: Больше половины украинцев негативно относятся к России

Только 6,8% заявили, что полностью позитивно относятся к России, еще 24,5% – скорее позитивно, отметили в Центре "Социальный мониторинг".

Больше всего украинцев, которые негативно относятся к России, проживает на западе страны Фото: depositphotos.com

55,8% украинцев негативно относятся к Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", опубликованные 23 июня.

Крайне негативно относятся к России 24% украинцев, скорее негативно – 31,8%, скорее позитивно – 24,5%, а позитивно – 6,8%. Еще 12,9% затрудняются ответить на вопрос об отношении к РФ.

По регионам больше всего негативно относятся к стране-агрессору на западе – 87,2%. В центральной части Украины этот показатель составляет 61,1%, на востоке – 35,4%, на Донбассе – 23,8%, на юге – 34,6%.

Инфографика: smc.org.ua

В ходе социсследования 10–19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1–1,9%.