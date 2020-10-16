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Печерский суд обязал выплатить налоговику времен Януковича 130 млн грн – СМИ

По данным издания "Главком", Печерский райсуд Киева обязал Госказначейство вернуть Александру Головачу, сыну экс-главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача, деньги, которые Головач-старший заплатил в казну как компенсацию причиненных государству убытков.

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9 августа 2016 года Военная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности задержали Головача
9 августа 2016 года Военная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности задержали Головача
Фото: glavred.info

12 октября Печерский районный суд Киева обязал Госказначейство выплатить из бюджета 130 млн грн, которые были "ошибочно уплачены" физическим лицом. Сведения об этом опубликованы 13 октября в Едином реестре судебных решений. По информации издания "Главком", деньги предназначены Александру Головачу, сыну экс-главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача.

Деньги были уплачены в казну в рамках сделки со следствием в счет компенсации убытков, нанесенных Головачем-старшим. Сын экс-налоговика оспорил транзакцию как "ошибочную".

Впервые о желании Головача-младшего вернуть деньги, внесенные в рамках сделки отца со следствием, агентство "РБК-Украина" написало летом 2020 года, опубликовав текст искового заявления. Головача обвиняли в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд грн для различных компаний в составе организованной преступной группировки во главе с экс-руководителем Миндоходов Александром Клименко и экс-президентом Виктором Януковичем.

9 августа 2016 года Военная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности задержали Головача.

О компенсации бюджету ущерба в размере 130 млн грн в рамках сделки со следствием объявлял тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко. Он говорил, что перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2017-го тот не только признал себя виновным, но и "расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки".

"Как выяснилось этим летом, деньги за отца вносил сын Александр Головач, который теперь решил признать транзакцию "ошибочной", поскольку лично он не был стороной никакой сделки, не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было... Кроме 130 млн грн "случайно" заплаченных средств, Головач-младший также требовал от государства компенсировать ему 11,7 млн грн "инфляционных", – пишет "Главком".

Суд удовлетворил требование в части возврата Головачу 130 млн грн, но начислять "проценты за пользование" отказался.

"Если следовать логике аргументов, изложенных в иске Головача-младшего, то коль скоро компенсации государству за нанесение убытков бюджету не было (130 млн должны вернуться), то сделка со следствием фактически недействительна. А это значит, что условный срок его отца Андрея Головача сроком в пять лет автоматически должен превратиться в реальный", – пишет издание.

"РБК-Украина" писало, что делом Головача занимается генеральный прокурор Ирина Венедиктова через свое окружение. В частности, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (он уволился оттуда в ноябре 2019 года). В этом деле он защищает интересы Головача, заручившись поддержкой Романа Витвицкого, с которым они вместе работали прокурорами в надзорном отделе ГПУ.

Через них, по словам журналистов, Головачи связаны с и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым. Черный и Панов в одно время работали вместе в прокуратуре Харьковской области. Адвокатом же, который подавал иск в Печерский суд, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года), который также имеет связи в Офисе генпрокурора.

Теги: Юрий Луценко, госказначейство, военная прокуратура, Печерский суд, ущерб, ГПУ, Андрей Головач, сделка, иск, суд, Ирина Венедиктова, компенсация
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